Rennersmakelaar Dries Smets: 'Het wielrennen zou sterk gebaat zijn bij transfersommen'

Niet alleen in het voetbal bestaan er makelaars. Dries Smets behartigt de belangen van zowat alle grote Belgische coureurs. Maar een blingblingwereld is het niet. 'Wie geblesseerd raakt, wordt na een half jaar niet meer betaald.'

Er is een behoorlijke kans dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, nu zondag 7 april, uit zijn stal komt. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Tiesj Benoot, Zdenek Stybar, Michael Matthews, Luke Durbridge en Jasper Stuyven: allemaal liggen ze onder contract bij Dries Smets. Dries wie? De gewezen stagiair van wielermakelaar Paul De Geyter kocht twee jaar geleden diens kantoor over. Vandaag runt de amper 35-jarige Smets het grootste makelaarskantoor in het wielrennen. 'Mijn Squadra Sports Management heeft een zestigtal renners in portefeuille. Bij zowat alle grote teams hebben we wel iemand zitten', zegt de Antwerpenaar. 'Ons schaalvoordeel zorgt ervoor dat ik de waarde van een renner goed kan inschatten en dat de ploegen er sowieso belang bij hebben om met mij te praten. Dat is een troef voor mijn cliënten, zeker wanneer de plaatsjes voor volgend seizoen schaars zijn.'

