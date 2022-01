De Brusselse politie heeft bij de betoging tegen de coronamaatregelen zondag in Brussel zeker een zestigtal personen administratief aangehouden en een tiental personen gerechtelijk. Dat meldt politiewoordvoerster Ilse Van den keere. Verschillende agenten en burgers raakten gewond bij de rellen.

De start van de Europese Manifestatie voor Democratie werd om 11.30 uur gegeven aan het Noordstation. Van daaruit ging het richting het Jubelpark, waar toespraken gehouden werden op een podium. De optocht, met 50.000 aanwezigen, verliep rustig tot aan het einde.

"Na afloop van de betoging zocht een groep bewust de confrontatie met de politie in de Europese wijk, ter hoogte van de barrage aan het Schumanplein. Er werd met projectielen gegooid en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. Hierop werden de sproeiwagen en traangas ingezet", meldt politiewoordvoerster Van de keere.

Aan de hoek van het Schumanplein en de Kleine Wetstraat werden vernielingen aangebracht aan het gebouw van de European External Action Service (EEAS). De relschoppers werden het Jubelpark in gedreven en nadien werd het volledige park ontruimd. Toch stopten de onrusten niet. "

Aan metrohalte Merode werd duidelijk de confrontatie gezocht met de politie, er werd met projectielen gegooid door de relschoppers, er werden vernielingen aangebracht en brandjes gesticht. De politie werd duidelijk aangevallen met zware voorwerpen, waaronder vuilbakken, dranghekkens en kasseistenen.

Het kat-en-muisspel met de politie werd nadien verdergezet in de Tervurenlaan en omgeving", vertelt Van de keere.

Bij de vele politieacties werden zeker een zestigtal personen administratief aangehouden en een tiental mensen werden gerechtelijk aangehouden, omdat ze in het bezit waren van of gegooid hebben met projectielen, voor weerspannigheid en beschadigingen van de openbare weg.

Nog voor de start van de betoging werden al zes personen administratief aangehouden die in het bezit waren van verboden of gevaarlijke voorwerpen.

De politie Brussel Hoofdstad Elsene geeft maandag een nieuwe update.

Politie telt 50.000 deelnemers

De Brusselse politie meldde eerder op de dag dat er 50.000 mensen mee hebben gestapt in de betoging tegen de coronamaatregelen.

Het viel op dat er in de Europese manifestatie voor de democratie ook effectief heel veel nationaliteiten mee stapten. De organisator Europeans for United pleit voor een breed maatschappelijk debat over de coronamaatregelen.

Het publiek dat aanwezig is op de betoging oogde internationaal. Duitse, Franse, Nederlandse, Amerikaanse, Poolse of Roemeense vlaggen duiken op in de grote menigte die door de Brusselse straten wandelt. Daarnaast hebben heel wat betogers pamfletborden bij met opschriften als "VDB weg ermee", "CST niet oké", "wees niet blind, bescherm je kind", "kies voor gezondheid stop de manipulatie" of "stop de coronadictatuur".

Mondmaskers worden niet gedragen door de betogers, terwijl ook heel wat mensen hun gezicht volledig bedekken met mutsen en maskers om niet herkend te worden.

Het is al de vijfde betoging tegen de coronamaatregelen op twee maanden tijd, de vier vorige werden telkens ontsierd door rellen en opstootjes.

'Ondemocratische manier waarop maatregelen tot stand komen'

'Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen', zegt Tom Meert, voorzitter van Europeans United, een van de organisatoren van de demonstratie. 'We kanten ons vooral tegen de ondemocratische manier waarop die tot stand komen.' Hij staat erop dat het een vreedzame manifestatie wordt. 'Het open debat is het beste vaccin tegen een maatschappij die ziek is aan polarisatie', luidt het.

Europeans United organiseert de demonstratie samen met enkele (landelijke) afdelingen van World Wide Demonstration en meer dan 600 lokale verenigingen uit heel Europa. Ze komen op straat voor vrijheid, democratie, mensenrechten en respect voor de grondwet. Linken met extreemrechts en antivaxxers worden geschuwd. 'We zijn geen coronasceptici', aldus Meert. 'En alle strekkingen zijn welkom. We willen geen politieke recuperatie.'

Meert pleit ervoor om het parlement meer bij het debat te betrekken. Hij vindt ook dat de GEMS-expertengroep in gans de crisis te veel macht heeft gekregen, ook al 'zijn die mensen op zich niet het probleem.'

