Souleymane Diallo, coördinator van de Guinese gemeenschap van België, en Mamadou Saliou Diallo, directeur van het Guinese cultureel centrum in Schaarbeek, hebben hun excuses aangeboden aan iedereen die werd geschokt door de gewelddadige reacties op het vermeende misbruik van een 4-jarig meisje in gemeenteschool 1 in Schaarbeek.

Ze verzekerden vrijdagnamiddag dat ze bereid zijn mee te werken aan het herstellen van een klimaat van vertrouwen in de school.

Ze vroegen mildheid voor de opgepakte personen. Eén vrouw werd gerechtelijk aangehouden voor het vernielen van een raam van de school. Na verhoor werd zij vrijgelaten, maar het dossier kent zijn verloop. Verder werd een man administratief voorgeleid in verband met de rellen die dinsdag voor de school uitbraken.

De vertegenwoordigers van de Guinese gemeenschap deden deze uitspraken vrijdagnamiddag in aanwezigheid van burgemeester Bernard Clerfayt. Hij had daarvoor de ouders van het betrokken meisje ontmoet. Na dit gesprek wensten zij de media niet te ontmoeten, verklaarde de burgemeester. Clerfayt herhaalde wat hun advocaat Stéphane Jans reeds had laten weten: dat ze de uitleg van het parket van Brussel aanvaarden en dat er geen sprake is van misbruik of zedenfeiten.

Ze roepen verder op tot kalmte en zijn bereid met de gemeentelijke autoriteiten samen te werken om de sereniteit terug te brengen in de verhoudingen binnen de school.

Eerder vrijdagnamiddag had burgemeester Clerfayt een vergadering over de heropening van de school en om maatregelen te verzekeren zodat de spanningen de komende weken worden afgebouwd. 'De leerkrachten zijn zeer geschokt door de erg gewelddadige uitlatingen, de geuite verdenkingen, het gooien met stenen... ', stelde de burgemeester vast. 'Velen verkeren in een toestand van grote stress.

Er moet opnieuw gewerkt worden aan de omstandigheden om deze school te laten werken. De eerste bekommernis is de veiligheid. Als tweede komt de begeleiding van iedereen die de school laat leven, samen met professionelen. Er zal dus ondersteuning komen van vliegende teams van de Franstalige gemeenschap om de leerkrachten te begeleiden. In de klassen zelf komt er voor de kinderen psycho-sociale begeleiding van het CLB.'