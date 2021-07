De VDAB is meermaals juridisch incorrecte samenwerkingen aangegaan met externe partners en liet soms na een aanbesteding te organiseren waar dat vereist was. Dat zegt het Rekenhof in een kritisch rapport over het uitbestedingsbeleid van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

De Vlaamse regering ziet de VDAB als een 'regisseur', die moet samenwerken met private en publieke partners. Maar die uitbesteding van taken loopt niet zoals het hoort, zo stelde het controleorgaan vast.

Er ontbreekt een kader en de wijze waarop de samenwerkingen vorm kregen, was 'meermaals juridisch betwistbaar'. Subsidies en overeenkomsten waren verschillende keren wettelijk niet in orde, zo staat in het rapport.

De VDAB neemt beslissingen om een dienstverlening uit te besteden volgens het Rekenhof zonder goed te weten of dat succesvol kan zijn bij klanten, en zonder inzicht in de (kosten)effectiviteit. De organisatie van en de controle op de dienstverlening via partners 'vertoont belangrijke tekortkomingen'.

Reactie Hilde Crevits (CD&V)

Nog volgens het rapport zou de VDAB vaak al jaren op de hoogte zijn van de problemen. Diverse veranderingsprojecten werden opgestart, maar meestal zonder overtuigende resultaten. Het Rekenhof somt daarom twintig aanbevelingen op om de werking alsnog te professionaliseren.

In het rapport staat een reactie van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Zij erkent dat de doorlichting verschillende tekortkomingen aantoont die een dringende opvolging vereisen. Ze gaf de VDAB de opdracht 'onmiddellijk een actieplan op te maken dat uitvoering geeft aan alle aanbevelingen van het Rekenhof'. Dat plan werd op 9 juni goedgekeurd door de raad van bestuur van de VDAB.

