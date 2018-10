Regularisatieaanvraag van ouders Mawda blijft aanslepen

Een klein netwerk van een aantal families ondersteunt het gezin dagelijks. Hun kosten worden betaald met 10.000 euro die werd opgehaald met een inzamelactie kort voor de begrafenis van Mawda, die in mei tijdens een politieachtervolging werd doodgeschoten. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voorziet in een woning. Ondertussen blijft de regularisatie van het gezin aanslepen. 'We willen gewoon een antwoord en willen weten wat ons te wachten staat', zegt de vader. 'We willen alleen maar dicht bij onze dochter blijven.'

De ouders van de peuter hadden enkele dagen na het overlijden van Mawda een ontmoeting met premier Charles Michel (MR). 'Hij is bij ons langsgekomen en hij heeft gezegd dat hij het dossier in eigen handen zou nemen. En daarna niets meer', aldus nog de vader. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelt dat 'het onderzoek loopt' en dat er 'voorlopig nog geen beslissing genomen' is.