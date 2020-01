West-Vlaanderen krijgt er een nieuwe weekkrant bij: Krant van West-Vlaanderen. 'We willen meer zijn dan een krant', zegt hoofdredacteur Bart Casteleyn.

'In de weekbode stoen under ne foto, hjil ollondern ip bladzidde drie'

Geen West-Vlaming? Dan weet u misschien niet waarover Flip Kowlier het had in '1 maand'. We vertalen: 'In De Weekbode staan onder een foto, helemaal onderaan, op bladzijde drie.' De Weekbode is een van de wekelijkse regionale kranten in West-Vlaanderen die onder de overkoepelende titel KW worden uitgegeven door Knack-uitgever Roularta. Vanaf 10 januari verschijnt er daarnaast een nieuwe krant die voluit Krant van West-Vlaanderen zal heten. Die zal wekelijks op vrijdag West-Vlaams nieuws brengen en de beste verhalen uit de provincie bundelen. 'We zien het als een weekendkrant', zegt de nieuwe hoofdredacteur Bart Casteleyn. 'Met het voordeel dat bij ons het weekend al vrijdag begint.' Behalve een weekendinterview en acht pagina's sportnieuws wil Casteleyn inzetten op regionale onderzoeksjournalistiek. 'Regiojournalistiek is ten onrechte een ondergeschoven kind binnen de journalistiek. Het internet mag onze blik mondiaal gemaakt hebben, toch blijft iedereen geïnteresseerd in wat er onder zijn of haar kerktoren gebeurt.'

KW bereikt nu al een op de drie West-Vlamingen, weet Casteleyn, die spreekt van een West-Vlaanderengevoel, naar analogie met Limburg. 'De uitdaging is ons verouderend lezerspubliek. KW ligt bij zowat elke West-Vlaamse mémé of pépé thuis en wordt er gretig gelezen door de bezoekende kinderen en kleinkinderen. We worden dus veel meer gelezen dan gekocht. Met ons nieuwe project willen we ook die jongere generaties aan ons binden.'

Wapens in die strijd worden onder meer een wekelijkse column van Sporza-journalist Karl Vannieuwkerke en het weekendmagazine KW Weekend, met bijvoorbeeld een rubriek van 'fitmom' Delphine Steelandt. 'KW Weekend, dat is het goede West-Vlaamse leven. Wij stoefen niet, maar wij zijn wel Bourgondiërs.'

Ook online worden alle zeilen bijgezet, met elke dag minstens één bericht uit elk van de 64 West-Vlaamse gemeenten. De krant van West-Vlaanderen wil, tot slot, meer zijn dan een krant alleen. 'We willen verbinden, warmte uitstralen. Wie iets goeds doet voor de provincie, zullen we in de kijker zetten.'