Met de aanstelling van informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte is de eerste fase van de verschillende regeringsvormingen achter de rug. Zowel op het federaal als op regionaal niveau snijden de hoofdrolspelers stilaan de fase van de discrete contacten aan.

Het informateursduo, dat de federale knoop moet ontwarren, kondigde donderdag aan dat tot 6 juni radiostilte zal heersen en in alle discretie zal worden gewerkt. In de communicatie van het paleis luidt het dat Reynders en Vande Lanotte "contacten onderhouden met de verantwoordelijken voor de onderhandelingen in de gewesten en gemeenschappen", PS en N-VA dus. Het is de bedoeling om "de grote uitdagingen te objectiveren" en te bekijken "welke oplossingen mogelijk zijn", aldus Reynders. Beiden nemen donderdag al de eerste contacten.

N-VA-voorzitter Bart De Wever rondde woensdag zijn eerste ronde van consultatiegesprekken met de verschillende partijvoorzitters af. N-VA-ondervoorzitters Lorin Parys en Cieltje Van Achter kwamen als laatste op de koffie in het Vlaams parlement. De Wever heeft tijdens het Hemelvaartweekeinde enkel discrete contacten. Die moeten toelaten om een volgende stap te zetten in de Vlaamse formatie.

PS-voorzitter Elio Di Rupo en diens rechterhand Paul Magnette ontvingen in Namen delegaties van de MR (Michel en Borsus) en Ecolo (Nollet en Hazée). De PS blijft de grootste partij in het zuiden van het land en neemt het initiatief voor de vorming van de Waalse en Franse gemeenschapsregering. Magnette merkte op dat "elk machtsniveau moet vooruitgaan op zijn ritme in functie van zijn eigen realiteit". De partijen PVDA en cdH worden pas na het weekeinde in Namen verwacht.

Brussel

In Brussel onderhandelen Frans- en Nederlandstaligen eerst in hun eigen taalgroep. Bij de Franstaligen nemen Laurette Onkelinx en Rudy Vervoort het voortouw. Zij kregen woensdag Ecolo en MR op de koffie. Maandag komen Défi en PVDA langs, dinsdag het cdH. Donderdag en vrijdag is het beurt aan de sociale partners. Aan Nederlandstalige kant ligt het initiatief bij Groen, dat vier zetels veroverde in de Brusselse assemblee. Elke Van den Brandt en Arnaud Verstaete zagen alle Nederlandstalige partijen met verkozenen, op het Vlaams Belang na.

Vlaams Belang

Er ging heel wat aandacht naar dat Vlaams Belang. Partijvoorzitter Tom Van Grieken kwam woensdag op koninklijke audiëntie, een primeur voor die partij. Van Grieken had naar verluidt een "aangenaam en rustig gesprek" met de koning. De Franstalige politieke wereld reageerde voorzichtig op die audiëntie. De meest uitgesproken reactie kwam van PS-kopvrouw Laurette Onkelinx, die zei "diep geschokt" te zijn. "De koning heeft een schadelijke boodschap gegeven", luidde het.