Regeringsvorming Zweden: rechtse partijen krijgen steun van rechts-populisten in het parlement

In Zweden is een akkoord bereikt voor de vorming van een rechtse regering, die in het parlement de steun krijgt van de rechts-populistische SD. Dat heeft Ulf Kristersson, leider van de Gematigde Uniepartij, vrijdag aangekondigd.

De conservatieve Gematigde Uniepartij, de Christendemocraten en de Liberalen zullen een regering vormen en samenwerken met de rechts-populistische Zweedse Democraten (SD) in het parlement, aldus Kristersson tijdens een persconferentie. Maandag vindt een stemming plaats over de nieuwe premier.

Nieuwe kerncentrales Zweden gaat nieuwe kerncentrales bouwen om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit. Dat is gezegd bij de aankondiging van het akkoord over een nieuwe rechtse regering voor het Scandinavische land. ‘Nieuwe reactors zullen worden gebouwd’, aldus Ebba Busch van de Zweedse christendemocraten. Zweden telt vandaag zes reactoren, die overwegend door energiebedrijf Vattenfal – in overheidshanden – worden uitgebaat.

Recordresultaat

Bij de Zweedse parlementsverkiezingen waren de sociaaldemocraten van de vorige premier, Magdalena Andersson, opnieuw duidelijk de sterkste partij. Een conservatief-rechts vierpartijenblok rond Kristerssons Uniepartij, de Christendemocraten, de Liberalen en de rechts-populistische Zweedse Democraten had echter samen een krappe meerderheid van 176 van de 349 zetels behaald. Daarop kreeg Kristersson de opdracht om een regering te vormen. Andersson kondigde aan op te stappen als premier.

Het was lange tijd onduidelijk of de Gematigde Uniepartij, de Christendemocraten en de Liberalen het eens zouden worden over een basis voor een regering met de SD. Zonder de rechtse populisten, die bij de verkiezingen een recordresultaat behaalden en de gematigden voor het eerst als op één na sterkste kracht verdrongen, hadden de drie partijen geen meerderheid.