Nadat Paul Magnette (PS) een minderheidsregering bepleitte van PS en Ecolo met gedoogsteun van PTB, doet Ecolo een tamelijk origineel voorstel. In Le Soir pleit voorzitter Jean-Marc Nollet voor een 'klaproosregering', met onder andere ministers zonder partijkaart.

'Rood, groen en open naar de buitenwereld.' Zo omschrijft Nollet zijn denkpiste van een Waalse minderheidsregering van PS en Ecolo. Het concept zou ook van toepassing moeten zijn in de Franse gemeenschapsregering. De bedoeling is dat deze 'klaproosregering' voor elk voorstel steun zoekt in het parlement.

Maar volgens de Ecolo-voorzitter hoeft het niet bij het parlement te blijven. De Franstalige groenen willen het middenveld volop betrekken. Meer nog: de Waalse regering zou zo enkele ministers moeten benoemen die geen partijkaart op zak hebben, maar wel adelbrieven vanwege hun maatschappelijk engagement. Bijvoorbeeld binnen een ngo.

Volgens de groene voorzitter zullen PS en Ecolo weliswaar de namen van die ministers indienen. 'Maar het parlement moet hen goedkeuren', zegt hij in Le Soir. Lees: over die namen zou consensus kunnen groeien in het voltallige Waalse halfrond.

Nollet hoopt op steun van alle zetelende partijen, ook het CDH, dat mordicus in geen enkele regering wil stappen. Ook MR mag meewerken vanuit de oppositie. Ecolo wil voorlopig niet weten van een regering tussen Ecolo, PS en MR.

Het idee komt uit de lucht vallen en lijkt niet helemaal afgetoetst bij de PS. De kans is groot dat Nollet met het ballonnetje vooral MR onder druk wil zetten. Door pistes te formuleren waarin MR geen deel zou uitmaken van de Waalse regering, zouden de liberalen van Charles Michel wat meer water bij de wijn kunnen doen.