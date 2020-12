Ecolo legt opnieuw de universele uitkering voor jongeren tussen 18 en 25 jaar op tafel. 'Zij zijn de groep die vergeten is tijdens deze crisis', zegt covoorzitster Rajae Maouane maandag in l'Avenir.

In de groene plannen zou het gaan om een uitkering van 460 euro voor de 1,350 miljoen jonge Belgen. Het kostenplaatje zou daardoor oplopen tot 3,2 miljard euro. 'Dat gaat om een politieke keuze', vindt Maouane.

Ecolo stelde het al voor tijdens de kiescampagne en schuift het voorstel opnieuw naar voren: de universele uitkering voor jongeren. 'Wij stellen deze cumuleerbare uitkering voor alle jongeren voor, want zij zijn de grote vergeten groep tijdens deze crisis', aldus de covoorzitster van de Franstalige groenen.

'Deze crisis haalt de ongelijkheid tussen jongeren weer naar de oppervlakte en vergroot die nog. Liefst 23.000 jongeren doen een beroep op het integratie-inkomen. Ze staan machteloos tegenover de richting die ze moeten inslaan, tussen wat ze willen en wat ze aangeboden krijgen.'

De uitkering moet hen helpen uit de startblokken te schieten en te doen waar ze zin in hebben. Een kostprijs van 3,2 miljard euro is echter niet niks. Dat geeft Maouane ook toe, maar het gaat voor haar over een politieke keuze. 'Wij vinden dat je moet investeren in jongeren. De sociale zekerheid gaat over 100 miljard euro per jaar. Kijk: er is bespaard in de gezondheidszorg, men heeft keuzes gemaakt, en zie wat dat heeft gegeven.'

