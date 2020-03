De zes partijvoorzitters van socialisten, liberalen, N-VA en CD&V hebben zaterdagavond tot twee uur 's ochtends onderhandeld over de inhoud van een noodregering. In de loop van zondag komen ze opnieuw bijeen.

Dat is in kringen van de koninklijke opdrachthouders vernomen.

Het is de eerste maal dat de zes partijvoorzitters in dergelijke samenstelling hebben bijeen gezeten sinds de verkiezingen van 26 mei 2019. Maar nadat sinds vrijdag een reeks strenge maatregelen van kracht werden om de verdere verspreiding van het Covid 19-virus tegen te gaan, nam de urgentie voor de vorming van minstens een noodregering te vormen toe. Vrijdag raakte bekend dat de twee grootste partijen van beide kanten van de taalgrens, N-VA en PS, met elkaar gepraat hadden en zaterdag voerden zowel de N-VA als SP.A de druk op om snel een noodregering te vormen.

Zaterdagavond meldde de PS dan via sociale media dat een wissel van de premier in deze crisistijden niet aan de orde was. Dat leek een teken om mogelijke terughoudendheid van de kant van MR weg te werken.

In de loop van maandag moeten de koninklijke opdrachthouders, Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) en Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR), hun eindverslag afleveren aan koning Filip. Het is nog niet duidelijk om hoe laat de zes elkaar zondag opnieuw ontmoeten. Eerder zaterdagavond raakte bekend dat de PS haar bureauleden had verwittigd zich klaar te houden voor een bijeenkomst zondagvoormiddag. Het is niet bekend of het PS-bureau inderdaad zal plaatsvinden.

