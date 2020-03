De plenaire Kamer zal donderdagnamiddag het vertrouwen geven aan de regering-Wilmès, zodat die de komende weken en maanden met volmachten de strijd tegen het coronavirus kan aangaan. N-VA, Vlaams Belang en PVDA zullen dat vertrouwen niet geven. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten benadrukt dat de vorming van een regering met een sterke meerderheid in het parlement ook een prioriteit moet zijn.

De Kamer besprak donderdagmorgen de beleidsverklaring die premier Wilmès dinsdag aflegde in het halfrond. Het is de bedoeling dat haar regering in lopende zaken de komende drie, maximaal zes maanden vervelt tot een volwaardige regering die volmachten krijgt om krachtdadig op te treden om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Parlementsvoorzitter Patrick Dewael liet horen de wettekst over die volmachten nog niet te hebben ontvangen.

Op de parlementsbanken zaten enkel de fractieleiders - volgens de regels van de social distancing - en na elke tussenkomst kreeg het spreekgestoelte een opfrisbeurt. N-VA had al aangekondigd het vertrouwen niet te zullen geven. Fractieleider Peter De Roover laakte dat zijn partij brutaal opzij werd geschoven. De angst geïnfecteerd te raken door N-VA is blijkbaar groter dan de angst voor een infectie met het coronavirus, luidde het.

Volgens De Roover is er geen verband tussen de vraag om het vertrouwen te krijgen en de strijd tegen corona. 'Zat er in de beslissingen die dinsdagavond genomen zijn één maatregel waarvoor het statuut van lopende zaken een hinderpaal was? Neen', aldus De Roover, die niettemin aankondigde dat zijn fractie elke zinvolle maatregel zal steunen.

Het is duidelijk dat bij N-VA de vrees leeft dat de coronacrisis gebruikt zal worden als glijmiddel om een Vivaldicoalitie uit de grond te stampen, met socialisten, liberalen, groenen en CD&V. De Vlaamse christendemocraten vinden zoals bekend dat een regering een meerderheid moet hebben aan beide kanten van de taalgrens, dus dat N-VA aan boord moet.

Verherstraeten zei te betreuren dat er nog geen volwaardige regering is met een stevige meerderheid in het parlement. De aanpak van de coronacrisis moet uiteraard de eerste prioriteit zijn, maar de vorming van zo'n regering moet ook een prioriteit zijn, aldus Verherstraeten. Bij SP.A zei fractieleidster Meryame Kitir dat nu alles moet wijken voor de gezondheid en veiligheid van de mensen, maar ze onderstreepte meteen dat het de enige taak is van de regering de crisis daadkrachtig aan te pakken.

Raoul Hedebouw (PVDA) kondigde aan dat zijn fractie het vertrouwen niet zal geven, maar zich zal onthouden over de volmachten. 'We zullen constructief zijn', aldus Hedebouw, 'maar we kunnen niet blind het vertrouwen geven. Er is immers nood aan een kritische constructieve oppositiestem.' Bij Vlaams Belang zei voorzitter Tom Van Grieken dat de regering de afgelopen weken onkunde aan de dag heeft gelegd. Hij viseerde daarbij vooral minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). 'U vraagt eenheid en vertrouwen. Eenheid kan ik niet geven want dat hebt u niet gezocht. En vertrouwen kan ik niet geven want dat hebt u beschaamd', luidde het.

Jean-Marie Dedecker haalde dan weer uit naar de 'macabere spelletjes' waarmee 'de grootste partijen aan de kant zijn geschoven'.

'Dit gaat niet over N-VA of over Vivaldi', reageerde Kristof Calvo (Groen). 'Corona is geen zaak van links of rechts, paars-geel of paars-groen, Vlamingen versus Walen. Het is een kwestie van leven of dood.'

Egbert Lachaert (Open Vld) benadrukte tot slot dat het net wel nodig is de regering het vertrouwen te geven omdat ze daardoor volle verantwoording moet afleggen. De premier zelf herhaalde dat haar regering voor dossiers die niets met corona te maken hebben, niet buiten het kader van de lopende zaken zal treden.

