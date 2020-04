De federale regering werkt aan een instrument om vijandige buitenlandse overnames in onze kritische infrastructuren te voorkomen. Dat bevestigt minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) aan Knack.

Door de coronapandemie verkeren veel Belgische bedrijven in moeilijkheden. Door een gebrek aan inkomsten of uitstaande betalingen staat heel wat ondernemingen, ondanks de verzachtende maatregelen van de regering, het water aan de lippen. Voor buitenlandse investeerders biedt het de uitgelezen kans om beloftevolle technologiebedrijven of gevestigde gezondheidszorgondernemingen tegen een prikje over te nemen. Donald TrumpVorige maand trachtte de Amerikaanse president Donald Trump het beloftevolle Duitse farmaceutische bedrijf CureVac in te lijven om een eventueel vaccin tegen het coronavirus op Amerikaanse bodem te kunnen gebruiken. Vorige week waarschuwde Deens Eurocommissaris voor de Digitale Agenda Margrethe Vestager in Knack voor overnames door Chinese bedrijven die kunnen teren op aanzienlijke staatssteun in eigen land. Zeker tegen de achtergrond van de globale handelsspanningen en de geopolitieke strijd om hegemonie is extra waakzaamheid geboden. In maart waarschuwde de Europese Commissie de lidstaten tweemaal voor vijandige overnames die zowel de nationale als de Europese belangen kunnen schaden. Zeker in de zogenaamde strategische en kritische sectoren is extra waakzaamheid geboden, klinkt het. De oproep van de Commissie komt niet uit de lucht gevallen. In maart vorig jaar keurden de lidstaten van de Unie een verordening goed om screeningsmechanismen op te zetten waarmee zulke overnames beter kunnen worden opgespoord. Omdat de bindende wetgeving vanaf 11 oktober in werking treedt, hebben nog maar 14 van de 27 lidstaten hun huiswerk gemaakt. Onder meer België heeft momenteel nog geen instrument klaar om zulke vijandige overnames op te sporen en dus gemakkelijker te voorkomen. Op Luxemburg na hebben alle andere buurlanden al wel mechanismen uitgewerkt om oneigenlijke overnames tegen te gaan. 'Moeilijk op te sporen'Daar wil de Belgische regering snel verandering in brengen. Omdat het gaat over kwesties van nationale veiligheid is het federale niveau bevoegd voor de kwestie. 'We werken momenteel een juridisch instrument uit om controversiële buitenlandse investeringen te kunnen verhinderen die mogelijks schade kunnen toebrengen aan onze openbare orde en veiligheid', klinkt het op het kabinet van federaal minister voor Economie Nathalie Muylle (CD&V). 'Dat gebeurt in nauw overleg met de gewesten en de middenveldorganisaties om tot één systeem te komen dat aan de noden voldoen', klinkt het.Toch is het instrument - ondanks de penibele situatie - nog niet voor meteen. 'De werkzaamheden hebben door het coronavirus enkele weken stil gelegen, maar we hebben intussen de draad opnieuw opgepikt', aldus Muylle. Voorlopig heeft de federale regering geen weet van (pogingen tot) vijandige overnames sinds de coronapandemie het land in haar greep houdt. Maar of die dan ook niet hebben plaatsgevonden, valt niet met zekerheid te zeggen. 'Het is in het huidige regelgevend kader niet evident om dit soort investeringen direct op te sporen', klinkt het.