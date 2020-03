De regering wil niet dat er nog indoor massa-evenementen met duizend of meer mensen plaatsvinden. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zo heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd op een persconferentie.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zal dinsdagavond de provinciegouverneurs naar zijn kabinet roepen. Zij zullen samen met de burgemeesters de maatregel op het terrein moeten afdwingen. De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart. De Crem benadrukte dat manifestaties in de buitenlucht, zoals sportevenementen, niet verboden zijn.

Wilmès benadrukte dat scholen niet gesloten worden, 'ook niet als er een aantal gevallen zijn vastgesteld'. Wel is het aangewezen om meerdaagse schoolreizen voorlopig te schrappen.

Ook de bedrijven mogen niet stilvallen. 'Het werk mag doorgaan', benadrukte de premier. De regering adviseert wel om meer gebruik te maken van telewerk en flexibel werken. Dat laatste, wat vroeger of later gaan werken, moet helpen om de drukte op het openbaar vervoer te verminderen.

