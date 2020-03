De regering wil niet dat er nog indoor massa-evenementen met duizend of meer mensen plaatsvinden. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zo heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd op een persconferentie.

De regering raadt af dat er nog indoor massa-evenementen met duizend of meer mensen plaatsvinden. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zo heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd op een persconferentie.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zal dinsdagavond de provinciegouverneurs naar zijn kabinet roepen. Zij zullen samen met de burgemeesters de maatregel op het terrein moeten afdwingen. De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart. De Crem benadrukte dat manifestaties in de buitenlucht, zoals sportevenementen, niet verboden zijn.

Wilmès benadrukte dat scholen niet gesloten worden, 'ook niet als er een aantal gevallen zijn vastgesteld'. Wel is het aangewezen om meerdaagse schoolreizen voorlopig te schrappen. Ook de bedrijven mogen niet stilvallen. 'Het werk mag doorgaan', benadrukte de premier. De regering adviseert wel om meer gebruik te maken van telewerk en flexibel werken. Dat laatste, wat vroeger of later gaan werken, moet helpen om de drukte op het openbaar vervoer te verminderen.

'We moeten vermijden dat op korte tijd te veel mensen ziek worden en in onze ziekenhuizen terechtkomen. Dat zou druk leggen op de hospitalen en het verzorgend personeel. Langer wachten is geen optie', legde minister van Volksgezondheid Maggie De Block uit.

Er heerst nog onduidelijkheid over de mondmaskers. 'We hebben een bestelling geplaatst voor mondmaskers', aldus premier Wilmès. "We hebben geen zicht wanneer deze zullen aankomen." Het is niet duidelijk of er nog voorraad is.

Bart De Wever: 'Kan geen evenementen verbieden op basis van een advies'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelt in een reactie op de nieuwe federale maatregelen tegen het coronavirus dat hij geen evenementen kan verbieden op basis van louter een advies. De Wever zegt nu verder overleg tussen provinciegouverneur Cathy Berx en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) af te wachten. De Antwerpse concertzaal De Roma laat alvast weten dat alle activiteiten daar voorlopig nog zoals gepland doorgaan.

"Ik heb vernomen dat er vanavond een onderhoud is tussen de gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken", stelt De Wever dinsdagavond. "Ik wacht het resultaat daarvan af, maar heb hen beiden wel mijn standpunt meegegeven dat ik in Antwerpen enkel evenementen kan verbieden op basis van een duidelijke en objectieve richtlijn die opgelegd wordt vanuit de federale overheid, en niet op basis van een advies. Als er zo'n richtlijn komt, dan zou er toch ook een schadefonds moeten komen om een economisch bloedbad in de sector en bij de vele onderaannemers te vermijden."

De federale regering maakte dinsdagavond bekend dat ze voorlopig "afraadt" om nog evenementen met duizend of meer aanwezigen te laten plaatsvinden. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, aldus de regering.

'Geen leuke maatregelen, maar hard nodig'

"Wij willen niet in een lockdown van België of Antwerpen of Vlaanderen terechtkomen, maar dan moet ook iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen." Zo heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gereageerd op de verklaring van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat hij in de strijd tegen het coronavirus geen evenementen kan verbieden op basis van louter een advies.

Volgens De Block is het nu eenmaal zo dat de federale regering gouverneurs en burgemeesters moet aanbevelen om bepaalde maatregelen te nemen. "Het is wel belangrijk dat ieder zijn bevoegdheden respecteert en ieder zijn verantwoordelijkheid neemt", zei de minister in het VRT-programma Terzake. De Block erkent dat het "geen leuke maatregelen" zijn, maar wel "heel hard nodig".

Kan de Antwerpse burgemeester het advies dan naast zich neerleggen? "Ik stel voor dat hij de vergadering met de gouverneur afwacht en dan ziet wat hij gaat doen."

Ook premier Sophie Wilmès beklemtoonde dat het om een bevoegdheidskwestie gaat. "Ik wijs erop dat Vlaams minister-president Jan Jambon, een naaste van De Wever, deel uitmaakt van de Nationale Veiligheidsraad en dat hij zijn akkoord (met de aanbevelingen, nvdr) heeft gegeven. Ik vraag iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen", zei de premier bij de Franstalige openbare omroep RTBF.

Scholen krijgen raad om bepaalde activiteiten te schrappen

De nieuwe richtlijnen die de regering heeft uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, hebben ook gevolgen voor het onderwijs. De scholen gaan niet dicht, maar er wordt wel gevraagd om activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, meerdaagse (buitenlandse) excursies en uitstappen naar woonzorgcentra niet te laten doorgaan, verduidelijkt het Vlaamse Departement Onderwijs dinsdag.

"Beperk je de komende weken tot lesgeven. Zoek indien nodig haalbare alternatieven om je kernopdracht te kunnen uitvoeren", luidt het advies. Zwemlessen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wél doorgaan. Oudercontacten kunnen telefonisch verlopen en ouders krijgen de raad om in de mate van het mogelijke hun kind door iemand anders te laten ophalen of opvangen dan de grootouders die tot de risicogroep behoren.

Verder adviseert het Departement Onderwijs om de bestaande voorzorgsmaatregelen te blijven toepassen. Zolang leerlingen en personeel geen symptomen vertonen, is er geen reden om thuis te blijven, klinkt het. Alle scholen in Vlaanderen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig, meldt het Departement. "De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen en het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel, kinderen komen bij sluiting mogelijk meer in contact met kwetsbare groepen, wat net te vermijden is."

"We zullen de richtlijnen van de overheid doorgeven aan de scholen", reageert Pieter-Jan Crombez van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zelf een advies uitvaardigen doet de organisatie niet. Het is aan de scholen zelf om gevolg te geven aan de oproep van de regering, luidt het.

Idem voor het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs GO!. Ook hier worden de richtlijnen van de overheid doorgegeven aan de schooldirecteurs. "We staan evenwel ter beschikking voor ondersteuning", benadrukt woordvoerster Nathalie Jennes.

