Regering wapent zich tegen harde brexit: 'noodwetgeving' bijna klaar

Dat heeft premier Charles Michel aangekondigd na afloop van het kernkabinet.

Concreet gaat het om maatregelen voor onder meer de douane, het voedselagentschap FAVV en de departementen economie, werk en sociale zekerheid. Die zullen de meeste gevolgen ondervinden als het Verenigd Koninkrijk eind maart zonder deal uit de Europese Unie tuimelt, klonk het.

De voorbereidende wetteksten zijn af of bijna af, en worden vrijdag voor het eerst voorgelegd aan de hele ministerraad. Bedoeling is om ze te bespreken, zo snel mogelijk te finaliseren en dan in de volgende weken nog voor de Raad van State en het parlement te brengen.

De premier zal het parlement ook vragen om extra middelen vrij te maken voor de brexitmaatregelen. Omdat de regering in lopende zaken is, wordt nu gewerkt met voorlopige twaalfden. Maar middelen om de gevolgen van de brexit op te vangen, zitten daar niet in.