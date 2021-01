Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hebben de taskforce vaccinatie gevraagd om de campagne vanaf volgende week te versnellen. "Er mogen geen vaccins blijven liggen", zei Vandenbroucke dinsdag in de bevoegde Kamercommissie.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hebben de taskforce vaccinatie gevraagd om de campagne vanaf volgende week te versnellen. "Er mogen geen vaccins blijven liggen", zei Vandenbroucke dinsdag in de bevoegde Kamercommissie.

De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is "om goede redenen" voorzichtig van start gegaan, zei Vandenbroucke. "Maar nu moeten we met maximale snelheid vooruitgaan. We moeten op het punt komen dat er geen vaccins ergens in een diepvries blijven liggen. Ze moeten zo snel mogelijk allemaal gebruikt worden." Hij en premier De Croo hebben de taskforce uitdrukkelijk gevraagd de campagne te versnellen. De taskforce zal nu een aangepast plan van aanpak uitwerken, dat vanaf volgende week uitgerold moet worden. Vandenbroucke voegde eraan toe dat een en ander een nauwe samenwerking met de regio's vereist.

Morgen/woensdag komen de verschillende bevoegde ministers bijeen in een nieuwe vergadering van de Interministeriële conferentie Volksgezondheid. Donderdag komt dan de taskforce bijeen.

Vrijdag, vanaf 11.30 uur, zakt Vandenbroucke opnieuw naar de Kamercommissie Gezondheid af voor een hoorzitting met de Kamerleden. Hij zal geflankeerd worden door vertegenwoordigers van de taskforce. "Ik denk dat u dus vrijdag de primeur van het aangepast plan van aanpak krijgt, voor de versnelling volgende week ingaat", aldus Vandenbroucke.

De Kamercommissie zal vrijdag snel moeten afronden, want om 14 uur wordt Vandenbroucke op een nieuwe vergadering van het Overlegcomité verwacht, dat zich over de coronacijfers en de bijbehorende maatregelen zal buigen

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf dinsdag in de bevoegde Kamercommissie geen toelichting geven bij de vaccinatiestrategie. De oppositie had gevraagd om de agenda van de commissie Gezondheid om te gooien en zo'n debat mogelijk te maken, maar de meerderheidspartijen wilden daar niet op ingaan.

