De regering bereikte nog geen overeenstemming over maatregelen die de energiefactuur moeten drukken. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kreeg van het kernkabinet de opdracht de verschillende pistes in kaart te brengen en technisch te analyseren. Dat zal gebeuren in overleg met haar collega van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Dat werd vrijdag vernomen op het kabinet van premier Alexander De Croo en van de groene minister. Het dossier ligt volgende week opnieuw op tafel.

De topministers van de Vivaldi-regering zaten vrijdag enkele uren samen om zich over de aanpak van de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit te buigen. De voorbije dagen bleek dat de verschillende partijen daarover eigen ideeën naar voren schoven. Het gaat bijvoorbeeld om een verlaging van de BTW, maar ook een energiekorting, een uitbreiding van het sociaal tarief, enzovoort. De premier benadrukte donderdag nog dat maatregelen tijdelijk, doelgericht en duurzaam voor de overheidsfinanciën moeten zijn.

Ter herinnering: samen met de begrotingsopmaak klopte de regering in oktober al een reeks beslissingen af die de energiefactuur moesten verlichten. Maar de prijsstijgingen blijken niet tot stilstand te komen. 'Ook voor gezinnen uit de middenklasse die een variabel contract hebben of hun energieleverancier failliet zagen gaan, is de energiefactuur steeds moeilijker om te betalen en zijn maatregelen noodzakelijk. Wie vandaag verandert van contract betaalt tot honderden euro's per maand meer. Deze situatie is onhoudbaar. Er moet worden ingegrepen', stelt minister Van der Straeten.

'Meer energiebesparing'

Concrete knopen hakte de regeringstop vrijdag nog niet door. Wel kreeg minister Van der Straeten de opdracht de verschillende pistes te becijferen en te objectiveren en opnieuw aan de kern voor te leggen. Ze moet daarvoor overleg plegen met minister Van Peteghem, die eerder deze week pleitte voor een btw-verlaging. Volgens het kabinet-Van der Straeten wordt daarbij gekeken naar zowel het financieel voordeel voor gezinnen en bedrijven als de financiële impact voor de overheid. Niemand mag zich verrijken aan de crisis, aldus het kabinet-Van der Straeten. Om die reden worden ook de overwinsten van energieproducenten en de meerinkomsten van de BTW in kaart gebracht. Ook het beheer van de voorschotfacturen valt binnen de scope.

De premier reikte donderdag de deelstaten de hand. Zij kunnen bijvoorbeeld maatregelen nemen om de isolatie van woningen te stimuleren. Ook bij Van der Straeten wijzen ze op de rol die de regio's kunnen nemen. 'Op middellange termijn is het vaccin tegen hoge prijzen meer hernieuwbare energie en meer energiebesparing. Hoe sneller we meer hernieuwbare energie brengen, hoe beter we zijn beschermd tegen toekomstige prijsstijgingen. En de energie die je niet verbruikt is nog steeds de goedkoopste. Dat zijn maatregelen met een blijvend effect en waar ook de regionale regeringen hun verantwoordelijkheid moeten nemen'.

