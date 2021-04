De federale regering wil in 2024 alvast vijf grondwetsartikels ter herziening vatbaar laten verklaren, waaronder het artikel 195 dat de volledige grondwet opengooit en de twee artikelen die te maken hebben met de regeringsvorming.

Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist.

Normaal gezien is de lijst van voor herziening vatbaar te verklaren grondwetsartikels iets voor het einde van een legislatuur, als een soort 'testament van de vertrekkende regering', zoals premier Alexander De Croo het vrijdag na afloop van de ministerraad zei. De Vivaldi-ploeg wil het anders aanpakken, en heeft vrijdag al een voorlopige lijst met 5 artikelen vastgelegd die ze op het einde van de regeerperiode wil voorleggen aan het parlement.

Concreet gaat het bijvoorbeeld om de twee artikels die te maken hebben met de regeringsvorming. De regering-De Croo maakte van bij de start al duidelijk dat ze de mogelijkheden wil onderzoeken om ellenlange regeringsvormingen te deblokkeren, bijvoorbeeld met een deadline. De huidige coalitie had net geen 500 dagen nodig om uit te startblokken te schieten. Daarnaast zijn er twee artikels gekozen die te maken hebben met het onderzoek van de geloofsbrieven van parlementsleden.

Maar ook het artikel 195 staat al in de voorlopige lijst. Als dat artikel ter herziening vatbaar wordt verklaard, kunnen in principe ook alle andere artikels gewijzigd worden, waardoor er wijzigingen kunnen gebeuren aan de staatsstructuur.

Aantal parlementsleden?

De hele oefening kadert in het voornemen van de federale regering om met burgers te betrekken bij de modernisering van de staatsstructuur, die ze tegen 2024 wil voorbereiden. Daarvoor zetten bevoegd ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) een dialoogplatform op poten, dat zal bestaan uit een online debat met burgers, het middenveld, academici en lokale besturen, aangevuld met thematische werkgroepen en een dialoog binnen de regering en in de Kamer via onder meer gemengde panels met gelote burgers. De regering heeft het licht vrijdag op groen gezet voor de start van dat hele traject. De online bevraging van de burgers kan in principe in september starten, zei Clarinval, waarna er in de loop van de periode 2022-2024 burgerkabinetten en gemengde panels in de Kamer kunnen plaatsvinden. De lijst met voor herziening te verklaren grondwetsartikels wordt tegen het einde van de legislatuur aangepast aan de resultaten van het dialoogplatform.

Oppositiepartij N-VA vindt het goed dat het artikel 195 alvast in de lijst staat, maar verder reageert Kamerlid Sander Loones teleurgesteld, onder meer omdat de artikels met betrekking tot de Senaat en het aantal parlementsleden of die over het aantal ministers en staatssecretarissen nog niet in de lijst staan. 'Willen de Vivaldisten dan toch niet knippen in het aantal federale parlementsleden?', vraagt hij zich af.

