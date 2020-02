Om de Europese klimaatdoelen 2020 te behalen, rekent federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) op drie nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Het probleem: die draaien pas eind dit jaar op volle toeren. Dat schrijft De Morgen donderdag.

In een rapport waar Groen de hand op kon leggen en dat De Morgen kon inkijken, wijst de overheidsdienst Economie op het probleem. Marghem houdt in haar berekening te weinig rekening met de oplevering van de drie nieuwe windmolenparken in de Noordzee, luidt het. 'Die zijn pas in 2021 helemaal operationeel', stelt de dienst. Hun productie kan dus niet zomaar meegeteld worden voor de 2020-doelen.

In de strijd tegen de klimaatopwarming eist Europa dat België tegen 2020 zijn energieproductie uit groene stroom verhoogt tot 13 procent van de totale capaciteit. Marghem heeft zich altijd sterk gemaakt dat het federale niveau deze doelstelling zal halen. Maar zonder de drie nieuwe windmolenparken komt ze goed 1.500 gigawattuur (GWh) aan groene energie te kort. Dit komt overeen met het gemiddeld elektriciteitsverbruik van 425.000 gezinnen.

