De tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit en gas naar 6 procent lijkt er nog niet meteen te zullen komen. In de regering worden allerhande voorstellen in detail en in de diepte bekeken, antwoordde premier Alexander De Croo donderdagmiddag op vragen in de Kamer. Hij waarschuwde ook voor de impact van mogelijke maatregelen op de overheidsfinanciën.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde woensdagavond enigszins verrassend voor om de btw op de energiefactuur tijdelijk te verlagen van 21 naar 6 procent. Dat moet de impact van de exploderende prijzen voor de middenklassegezinnen helpen opvangen. De CD&V-vicepremier zou dat voorstel 'zo snel mogelijk' op de regeringstafel leggen, verklaarde hij aan de VRT.

Premier Alexander De Croo kreeg er donderdag van zowat alle fracties in de Kamer vragen over tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Maar dat de btw-verlaging er komt, wilde de eerste minister niet gezegd hebben. 'Er zijn voorstellen waar al discussie over geweest is in de regering, maar die worden nog besproken in detail en in de diepte', klonk het. 'We moeten de techniciteit ervan goed begrijpen, en de impact die bepaalde maatregelen zouden kunnen hebben.'

De Croo benadrukte dat ingrepen in elk geval tijdelijk en doelgericht moeten zijn, maar ook aandacht moeten hebben voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Hij reikte ook de regeringen van de deelstaten de hand, die bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om de isolatie van woningen aan te sporen. 'We moeten keuzes maken die niet enkel dit jaar, maar ook de komende jaren mensen helpen.'

Binnen de meerderheid voeren vooral CD&V en Vooruit de forcing voor een tijdelijke btw-verlaging, bleek tijdens het debat. Ook oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang willen de btw naar 6 procent, maar dan wel permanent.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde woensdagavond enigszins verrassend voor om de btw op de energiefactuur tijdelijk te verlagen van 21 naar 6 procent. Dat moet de impact van de exploderende prijzen voor de middenklassegezinnen helpen opvangen. De CD&V-vicepremier zou dat voorstel 'zo snel mogelijk' op de regeringstafel leggen, verklaarde hij aan de VRT. Premier Alexander De Croo kreeg er donderdag van zowat alle fracties in de Kamer vragen over tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Maar dat de btw-verlaging er komt, wilde de eerste minister niet gezegd hebben. 'Er zijn voorstellen waar al discussie over geweest is in de regering, maar die worden nog besproken in detail en in de diepte', klonk het. 'We moeten de techniciteit ervan goed begrijpen, en de impact die bepaalde maatregelen zouden kunnen hebben.' De Croo benadrukte dat ingrepen in elk geval tijdelijk en doelgericht moeten zijn, maar ook aandacht moeten hebben voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Hij reikte ook de regeringen van de deelstaten de hand, die bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om de isolatie van woningen aan te sporen. 'We moeten keuzes maken die niet enkel dit jaar, maar ook de komende jaren mensen helpen.' Binnen de meerderheid voeren vooral CD&V en Vooruit de forcing voor een tijdelijke btw-verlaging, bleek tijdens het debat. Ook oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang willen de btw naar 6 procent, maar dan wel permanent.