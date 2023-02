Regering laat concessie voor krantenbedeling doorlichten

De regering bestelt een externe audit naar de concessie voor de bedeling van kranten en tijdschriften.

Dat schrijft De Tijd woensdagavond en bevestigt een bron aan Belga.

In oktober vorig jaar kwamen via een interne audit bij bpost onregelmatigheden aan het licht bij de toekenning van de concessie voor de bedeling van kranten en tijdschriften aan het postbedrijf. De affaire leidde uiteindelijk tot het ontslag van CEO Dirk Tirez.

De federale regering laat nu een externe audit uitvoeren naar de bedeling van kranten en tijdschriften. Dat heeft het kernkabinet woensdag beslist.

Het is de bedoeling om na te gaan waar het precies is foutgelopen en of de regering effectief te veel heeft betaald. De beslissing viel in het licht van de nieuwe concessie voor de bedeling van kranten en tijdschriften voor bpost. De regering besliste tijdens het begrotingsconclaaf van oktober om daar vanaf 2024 in te snoeien. Het gaat om een ingreep van 50 miljoen euro, waardoor het jaarlijkse bedrag op 125 miljoen euro komt te staan. Binnen de regering tekent zich volgens een bron een concensus af over die nieuwe aanbesteding.

Er zullen wellicht wel voorwaarden gekoppeld worden aan de toekenning van de concessie, klinkt het, maar details kunnen de betrokkenen daar nog niet over kwijt.