Woensdagavond sijpelt binnen hoe de ministersposten binnen de nieuwe Vivaldi-regering ingevuld zullen worden. Frank Vandenbroucke, Georges Gilkinet en Vincent Van Quickenborne worden respectievelijke namens SP.A, Ecolo en Open VLD vicepremier.

Frank Vandenbroucke keert terug naar de politiek. Hij wordt voor SP.A vicepremier, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering-De Croo. Dat heeft SP.A-voorzitter Conner Rousseau bekendgemaakt via zijn stories op Instagram.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee in de nieuwe regering onder leiding van partijgenoot Alexander De Croo. Naast Frank Vandenbroucke keert dus een andere oudgediende van de regering-Verhofstadt II (2003-2007) terug naar de federale regering.

Georges Gilkinet wordt Ecolo-vicepremier en minister voor Mobiliteit en NMBS. Dat heeft de partij woensdagavond meegedeeld. Zakia Khattabi wordt minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. Sara Schlitz tenslotte wordt staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

Eva De Bleeker (1974) wordt staatssecretaris voor Open VLD. De Bleeker was eerste opvolger op de Europese lijst van de partij. Ze was ook een van de running mates in de campagne van Egbert Lachaert om partijvoorzitter te worden.

De Bleeker studeerde Handelsingenieur aan de VUB en aan de Freie Universitait Berlin. Daarna volgde ze een Master in International Political Economy aan de University of Warwick. Vervolgens ging ze aan de slag voor het consultingbedrijf LMC International in Oxford en als assistent Economie aan de VUB.

In 2007 begon ze te werken voor de Europese Commissie, voor het Directoraat-Generaal Handel en later het Directoraat-Generaal Energie. In 2013 werd ze schepen voor Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Wonen, Energie en Integratie in Hoeilaert. Drie jaar later nam ze deel aan de Senaatsverkiezingen, maar raakte niet verkozen. In 2014 stond ze op de vierde plaats voor de Europese verkiezingen en vijf jaar later op de eerste opvolgersplaats.

