De komende jaren worden in België 2 à 3 nieuwe gascentrales gebouwd. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist.

De nieuwe gascentrales moeten er voor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en dat ons land de overstap naar hernieuwbare energie kan maken.

De ministerraad keurde het wettelijk kader goed voor het CRM-mechanisme, oftewel het capaciteitsvergoedingsmechanisme: het steunsysteem voor investeerders in extra productiecapaciteit. Die steun zal worden toegekend via een veiling. Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie, wil via dat kader de bouw van gascentrales rendabel maken.

Drie tot vier jaar

De regering heeft vrijdag het volume vastgelegd voor de veiling in oktober. Het gaat om steun voor de bouw van productie die tot vier jaar nodig heeft om gebouwd te worden, bijvoorbeeld gascentrales. Maar ook andere technologie komt in aanmerking. In oktober wordt steun toegekend voor 2,3 GW. Daarbij wordt het aantal nieuwe gascentrales beperkt tot een minimum. Concreet zullen twee tot maximum drie gascentrales worden gebouwd, elk goed voor zowat 800 MW of de capaciteit van een middelgrote kerncentrale. Wie het laagste biedt op de veiling, kan dan gaan bouwen als de nodige vergunningen binnen zijn.

Op de bouw van gascentrales komt kritiek van milieugroepen die 'geen fossiel gas' voor de productie van elektriciteit willen. Ze manifesteerden onder meer voor het partijkantoor van Groen.

