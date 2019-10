De Vlaamse minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft de veelbesproken begrotingscijfers van de Vlaamse regering bekendgemaakt. Bekijk ze hier.

Uit die cijfers blijkt dat de Vlaamse regering in 2020 voor 436 miljoen euro in het rood gaat. Nadien is er een begrotingsevenwicht en in 2024 tonen de cijfers een licht overschot van bijna 75 miljoen euro.

De vrijgegeven cijfers geven ook een overzicht van de meer dan 2 miljard euro aan besparingen die de Vlaamse regering de komende jaren plant.

Later meer.