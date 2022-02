Meer toegankelijke stations, een betere spoorinfrastructuur voor meer goederenvervoer en een verbeterd reizigersverkeer. Daarin investeert de federale regering de 250 miljoen euro uit het Transitieplan voor het spoor, meldt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

'De federale regering maakt een heldere keuze: het spoor wordt de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst', zegt Gilkinet. De ministerraad raakte het vrijdag eens over de verdeling van de middelen uit het Transitieplan, dat die ambitie kracht moet bijzetten. 'Sinds het begin van deze legislatuur keren we de trend en investeren we volop voor de treingebruikers, zowel reizigers als bedrijven.'

28 miljoen euro gaat naar een betere toegankelijkheid. Daarbij is sprake van digitale projecten voor een beter onthaal in de stations en verbeterde reizigersinformatie, maar ook van infrastructuurwerken in stations om de perrons te verhogen of het onthaal te verbeteren.

Goederen

Een grote hap uit het budget - 180 miljoen euro - is gereserveerd voor goederenvervoer. De Vivaldi-regering heeft immers de ambitie om het vrachtvolume per spoor tegen 2030 te verdubbelen. Minister Gilkinet wijst daarbij op investeringen in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge, of in de strategische Montzen-route of de Athus-Meuselijn, of spooraansluitingen naar grote bedrijven.

De laatste schijf van 42 miljoen euro gaat naar de as Brussel-Luxemburg. Met dat geld worden de geplande investeringswerken versneld, zodat de gemoderniseerde spoorverbinding eerder in dienst kan worden genomen. De minister mikt daarbij op ergens in de loop van 2028. De reistijd tussen Brussel en Luxemburg wordt ook met meer dan een half uur ingekort voor de snelste treinen op deze verbinding.

