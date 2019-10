De Europese Commissie vraagt ons land zo snel mogelijk een aangepaste begroting voor volgend jaar in te dienen.

Omdat de regering in lopende zaken zit, diende ze een voorlopige begroting in die gebaseerd is op ongewijzigd beleid. Europa waarschuwt echter dat daardoor het tekort op de begroting oploopt en vraagt dus inspanningen.

Voorlopige twaalfden

Sinds de val van de federale regering, werkt die volgens het regime van de voorlopige twaalfden. Met andere woorden: per maand mag niet meer worden uitgegeven dan een twaalfde van de laatste goedgekeurde begroting, op een aantal gemotiveerde uitzonderingen na. Het systeem moet voorkomen dat de overheid geen lonen en uitkeringen meer zou kunnen uitbetalen of geen facturen meer zou kunnen vereffenen.

Het gevolg is ook dat ons land vorige week geen volwaardige ontwerpbegroting kon indienen bij de Europese Commissie. De gedragscode van het Stabiliteitspact laat dat toe indien er geen regering gevormd is, weliswaar met de verplichting om een geactualiseerde versie in te leveren zodra de regering gevormd is of een volledige ontwerpbegroting kan voorleggen.

In een brief aan minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) manen de Europese Commissarissen Pierre Moscovici en Valdis Dombrovskis ons land aan zo snel mogelijk een update in te dienen. Ze waarschuwen dat het structureel tekort met 0,3 procent van het bbp dreigt op te lopen, terwijl dat met 0,6 procent zou moeten verbeteren.

De hoofdreden is de stijging van de primaire uitgaven met 4,7 procent - ver boven de aanbevolen maximale toename met 1,6 procent. Er dreigt een risico op een 'betekenisvolle afwijking' in 2020, luidt het.

De Croo: 'Wake-upcall'

Het is niet de eerste keer dat Europa ons land op de vingers tikt voor zijn (gebrek aan) begrotingsorthodoxie.

Toch hoopt minister De Croo dat het voor iedereen een 'wake-upcall' is. 'Wie denkt dat men de luxe heeft om met de voeten te slepen, vergist zich schromelijk. Hoe langer men wacht om een volwaardige regering te vormen, hoe meer begrotingswerk men heeft in te halen en hoe moeilijker het wordt om ze tijdig terug op orde te krijgen', waarschuwt de Open VLD-vicepremier. '2019 was een verloren begrotingsjaar, 2020 mag dat niet zijn. Maar dan hebben we tegen eind dit jaar een volwaardige regering nodig.'

Waarschuwingen

Naast België hebben nog vijf andere Europese lidstaten een brief ontvangen van de Europese Commissie waarin gewaarschuwd wordt voor een begroting die de afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact niet respecteert. Het gaat om Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Finaldn. Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat de (afscheidnemende) Commissie het dispuut op de spits zal drijven.