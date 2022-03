Regering heeft akkoord over langer openhouden van 2 jongste kerncentrales

Het kernkabinet is het eens geraakt over een verlenging van de kernenergie. Dat verneemt Belga in regeringskringen. Meer uitleg volgt om 21.30 uur op een persconferentie met premier Alexander De Croo, minister van Energie Tinne Van der Straeten en Elia-CEO Chris Peeters.

Minister van Energie Van der Straeten en premier De Croo