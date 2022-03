De federale regering maakt 1,16 miljard euro vrij om de energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en de transitie richting duurzame energie te versnellen. Het investeringspakket flankeert de beslissing over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales.

Het kernkabinet vergaderde vrijdag urenlang over het energiedossier, maar spendeerde volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) veruit de meeste tijd aan maatregelen om de energietransitie te versnellen en de energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Dat dat laatste een breed Europees probleem is, werd pijnlijk duidelijk na de inval in Oekraïne door Rusland, een grote exporteur van aardgas.

De regering maakt in totaal 1,16 miljard euro vrij. Dat geld gaat onder meer naar de uitbreiding van de capaciteit van offshore wind in de Noordzee, door de ingebruikname van de nieuwe Prinses Elisabeth-zone te versnellen en te bekijken hoe de productie windmolens in het bestaande offshore-windpark omhoog kan. Er komt ook een verlaging van de btw op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers naar 6 procent. de regering doet extra inspanningen om België om te vormen tot een draaischijf van groene waterstof en er wordt de komende vier jaar telkens 25 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar SMR's, kleinere modulaire kernreactoren.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) krijgt de opdracht om de aandeel van de trein in personen- en goederenvervoer te verdubbelen. In de stations van de NMBS komen laadpalen en zonnepanelen. Dat laatste geldt ook voor de daken van federale overheidsgebouwen, waar mogelijk. Volgens een naar eigen zeggen zeer tevreden Van der Straeten komt er op die manier elk jaar 1 gigawatt aan hernieuwbare energie bij, het equivalent van een grote kerncentrale. 'Die versnelling is ongezien', zei ze.

Volgens Chris Peeters, de CEO van Elia, is de netbeheerder volop bezig met de uitbreiding en de versterking van het net om de bijkomende elektrificatie en offshore-capaciteit aan te kunnen. Daarvoor zullen echter ook de gecontesteerde hoogspanningsverbindingen Ventilus en Boucle du Hainaut nodig zijn, zei hij. Van der Straeten wees daarnaast op nieuwe technologie, zoals het geplande energie-eiland op de kust, waardoor het net minder zou worden belast. "We zijn een klein land, maar zijn wel inventief. Dat zorgt ervoor dat we met minder altijd meer kunnen doen."

