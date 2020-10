De regering De Croo I heeft zaterdagmiddag het vertrouwen gekregen van de Kamer, met 87 stemmen voor, 54 stemmen tegen en 7 onthoudingen.

Na het debat over de regeerverklaring van premier Alexander De Croo, dat tot 3 uur zaterdagochtend duurde, mochten alle fracties zaterdagmiddag nog een stemverklaring afleggen en vervolgens op het knopje duwen. Alle aanwezige leden van de meerderheidspartijen stemden voor. Marc Goblet van PS was afwezig.

Twee oppositiepartijen besloten de nieuwe regering niet onmiddellijk voor het blok te zetten. 'Het is belangrijk dat we eindelijk een regering hebben, daarom zullen wij ons onthouden', zei Catherine Fonck van cdH. 'Wij geven u het voordeel van de twijfel.' Ze waarschuwde de nieuwe ploeg wel ernstig voor de tegenstrijdige verklaringen die al in de pers werden afgelegd, over onder meer het minimumpensioen. 'Het vertrouwen van de burger is moeilijk te krijgen en je verliest het heel snel', zei ze.

Ook DéFI was opvallend mild voor de nieuwe regering. 'Wij zullen ons onthouden, omdat er inderdaad duidelijke sociale vooruitgangen zijn en een staatshervorming die gebaseerd zal zijn op rationele argumenten en niet enkel op identiteit', zei Sophie Rohonyi. 'Maar daarnaast zijn er te veel onduidelijkheden en onzekerheden.'

Oppositie

De andere oppositiepartijen haalden zaterdag nog een laatste keer uit naar de zeven Vivaldi-partijen. Peter De Roover, fractieleider van N-VA, focuste daarbij vooral op de geringe input die de ministers gaven in het debat. 'Ik heb de indruk dat de ministers geen mondmasker droegen, maar een muilband. Ze hebben gezwegen. In 2014 verstopten de regeringsleden, ook de nieuwelingen, zich niet achter de rug van de premier. Als we het hebben over nieuwe politieke cultuur is dit een heel slechte start geweest', zei hij.

Barbara Pas van Vlaams Belang maakte zich sterk dat we met De Croo I de laatste federale regering zien. 'Uw regering heeft in Vlaanderen geen democratische legitimiteit. U zegt dat er in deze regering naar elkaar zal worden geluisterd. Wel, het is wraakroepend dat er wel onderling wordt geluisterd, maar dat er niet naar de kiezer werd geluisterd. Hierna is het met België finito en dan kunnen wij eindelijk met Vlaanderen en Wallonië vooruit.'

Raoul Hedebouw van PVDA ging nog een laatste keer in op het vooropgestelde minimumpensioen. Hij rekende voor dat er binnen vijf jaar slechts een concrete verhoging zal zijn van 74 euro. 'Dat is 5 procent. Als er dan partijen zijn die de bevolking gaan vertellen dat er een verhoging van 20 procent zal komen, is dat een leugen', hekelde hij.

