Regering-De Croo geeft Fedasil-baas hoger loon

De toekomstige directeur-generaal van opvangdienst voor asielzoekers Fedasil krijgt een hoger loon dan zijn voorganger. Dat heeft de federale regering beslist. De opvangcrisis, die nu al anderhalf jaar duurt, speelt daarbij een rol.

De federale opvangdienst Fedasil staat in voor de opvang van mensen die in ons land internationale bescherming aanvragen en staat in voor het beheer van een veertigtal opvangcentra. De overheidsdienst staat ook in voor ondersteuning bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Tot nu toe lag de wedde van de directeur-generaal van Fedasil in de zogenaamde salarisband 5, een systeem voor topfuncties binnen het ambtenarenapparaat van de federale overheid. Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) verschuift de wedde nu naar schaal 6. Concreet gaat het om een loonsverhoging van 17 procent: van 174.682 euro bruto per jaar naar 204.314 euro, of maandelijks ruim 17.000 euro bruto.

De opslag komt er volgens het kabinet-De Moor na een werklastmeting van de FOD Bosa, die het personeelsbeleid van de overheid verzorgt. ‘Het wegingscomité leidde uit haar werklastmeting af dat de functie meer verantwoordelijkheden met zich meedraagt in vergelijking met vroeger en/of dat er meer taken zijn bijgekomen’, zegt woordvoerder Sieghild Lacoere.

Opvangcrisis

De werkdruk kan niet los worden gezien van de grotere druk op de asieldiensten. Vorig jaar dienden ruim 32.000 mensen een verzoek om internationale bescherming in, het hoogste aantal sinds 2015, het jaar van de asielcrisis. Sinds anderhalf jaar woekert een opvangcrisis in ons land. Het netwerk van 34.000 plaatsen is al maanden verzadigd. Een asielzoeker is dus niet verzekerd van de opvangplek waar die wettelijk recht op heeft. Dat leidde tot de ondertussen bekende taferelen van asielzoekers die in tentjes op straat slapen.

De Moor en co. hebben de handen vol met het zoeken naar opvangcapaciteit. Onlangs stuitte de mogelijke komst van een tijdelijk opvangcentrum in het Vlaams-Brabantse Kampenhout op verzet van onder meer Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De Moor blies de operatie zelf af na onderzoek.

Volgens ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen werd Fedasil al 8.600 keer veroordeeld wegens het niet verlenen van asielopvang. Dat leidde niet alleen tot dwangsommen, maar ook een boete wegens ‘manifest procedureel misbruik’.

De totale som aan dwangsommen die de Belgische overheid moet betalen aan asielzoekers die geen opvang kregen, bedraagt intussen 168 miljoen euro – boetes die De Moor niet betaalt. In verband met die uitspraken werden al goederen van Fedasil in beslag genomen en openbaar verkocht. Dat geldt ook voor een deel van de inboedel van het kabinet-De Moor.

Voor alle duidelijkheid: de loonsverhoging geldt niet voor de huidige directeur-generaal Fanny François, die de functie alleen ad interim uitvoert na het plotse vertrek van Michaël Kegels in september. De federale overheid moet de zoektocht naar zijn opvolger nog lanceren.