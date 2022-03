De regering-De Croo heeft maandagavond laat een akkoord bereikt over de aanpak van de hoge energieprijzen.

Het akkoord voorziet in een tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit, een mazoutcheque van 200 euro, een verlaging van de accijnzen op diesel en benzine en een bevriezing van de treintarieven.

Dat heeft de woordvoerder van de premier bekendgemaakt.

Het pakket maatregelen heeft een kostprijs van 1,3 miljard euro, een kostprijs die grotendeels (voor 1,08 miljard euro) gefinancierd wordt door de meerinkomsten als gevolg van de hoge energieprijzen.

Het kernkabinet van de federale regering zat sinds 19 uur maandagavond bijeen over de fors stijgende stijgende energieprijzen. Verschillende opties en voorstellen lagen op tafel. Alle partijen in de Vivaldi-regering waren het erover eens dat niets doen geen optie was. De regeringspartijen hebben nu een akkoord over een bijkomend pakket maatregelen. Zo komt er zowel voor elektriciteit als voor gas een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent. Die verlaging loopt tot eind september. Begin september komt er wel een evaluatie. Voor elektriciteit was er eerder al afgesproken om de btw tijdelijk naar 6 procent te brengen. De periode voor die verlaging wordt nu verlengd van eind juni naar eind september.

De federale regering bereikte vanavond akkoord om energieprijzen te verlagen, met o.m. btw-verlaging gas/elektriciteit en lagere accijnzen aan de pomp.



Intussen blijft ons land ook Europees druk zetten voor o.m. bevriezing gasprijzen. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 14, 2022

Voor gebruikers van mazout komt er een tegemoetkoming in de vorm van een cheque van 200 euro.

10 euro accijnsvermindering per volle tank

Aan de pomp gaan de accijnzen voor diesel en benzine omlaag met 0,175 euro per liter, of omgerekend 10 euro op een tank van 60 liter. Daar komt er midden juni een evaluatie en bij een prijs van 1,7 euro per liter treedt het cliquetsysteem in werking.

Daarnaast wordt ook het brede sociaal tarief verlengd tot 30 september.

Tot slot wordt ook de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid verlengd tot eind juni. Dat stelsel zal vanaf 1 april kunnen ingevoerd worden 'voor overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne'.

Treintickets

Volgens Groen-vicepremier Petra De Sutter worden ook de prijzen van de treintickets bevroren. De Sutter noemt het pakket maatregelen een 'pijnstiller (die) nodig (is) op korte termijn', maar ze zegt ook dat de regering zich niet mag beperken tot 'symptoombestrijding'. 'Next = minder afhankelijkheid van fossiel, sneller naar hernieuwbaar', tweet De Sutter.

Beslist: verlaging BTW electriciteit en gas, prijs aan pomp, verlenging sociaal tarief en bevriezing prijzen treintickets. Deze pijnstiller is nodig op korte termijn, maar niet beperken tot symptoombestrijding. Next = minder afhankelijkheid van fossiel, sneller naar hernieuwbaar. — Petra De Sutter (@pdsutter) March 14, 2022

Het nieuwe pakket maatregelen komt bovenop de 1,1 miljard die al in februari werd beslist. De regering-De Croo geeft dinsdag meer tekst en uitleg op een persconferentie om 9.30 uur.

