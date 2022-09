Regering bereikt akkoord over energiefactuur: tegemoetkoming van bijna 400 euro per gezin

De top van de federale regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over extra steun om de energiefactuur van de gezinnen te drukken. Dat meldt premier Alexander De Croo via Twitter. Daarbij is sprake van een goedkoop basispakket voor de maanden november en december, met een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit.

De regering nam eerder al verschillende maatregelen om de energiefactuur te drukken. Dat gebeurde met de uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief voor de laagste inkomens en door de verlaging van de btw op gas en elektriciteit. Het probleem is echter dat de prijzen zo hard zijn blijven stijgen dat ook de middenklasse in de problemen komt, legde premier Alexander De Croo uit na de vergadering van de kern.

Vandaar dus het basispakket. Dat zal worden verrekend op de voorschotfacturen. Het geldt niet voor de vaste contracten die zijn afgesloten voor 1 oktober 2021, dus voor de prijzen fors zijn beginnen te stijgen. Het geldt ook voor alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 62.000 euro (zowat 3.000 euro per maand) en voor koppels met een netto belastbaar inkomen tot 125.000 euro (zowat 5.000 euro per maand). Dat bedrag neemt toe per kind ter laste.

Brede middenklasse

Voor wie boven die grensbedragen uitkomt, zal de fiscus de tegemoetkoming beschouwen als een belastbaar voordeel. Het gaat om de hoogste 15 procent loonschalen. Het sociaal tarief komt vandaag ongeveer 20 procent van de bevolking ten goede. Van dit basispakket zou zowat 85 procent kunnen profiteren, dus ook de brede middenklasse.

Voor gezinnen die met stookolie verwarmen, wordt de bestaande cheque opgetrokken van 225 euro naar 300 euro. Voor de financiering kijkt de regering naar de hogere inkomsten uit btw op gas en elektriciteit en de hogere nucleaire bijdrage. Het is niet uitgesloten dat er na december nog maatregelen volgen. Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) liet noteren dat er dan eventueel bijsturingen mogelijk zijn in functie van de Europese beslissingen over de overwinsten en het prijzenplafond voor gas. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) blikte daarvoor vooruit naar de nieuwe Europese vergadering die binnen veertien dagen gepland staat.

Bedrijven

De regering neemt ook maatregelen voor de bedrijven. Ondernemingen in moeilijkheden zullen hun sociale bijdragen over een lange periode kunnen uitsmeren, zonder sanctie, aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dat kan gaan over een periode van 12 of zelfs 24 maanden. Het gaat over de bijdragen voor de tweede helft van dit jaar, het eerste kwartaal van volgend jaar en het debetbericht jaarlijkse vakantie.

Vivaldi grijpt ook terug naar beschermingsmechanismen uit de covid-periode. Zo is opnieuw sprake van tijdelijke werkloosheid energie (met behoud van 70 procent van het loon, aangevuld met een premie van 6,10 euro per dag) en van het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen door hun energiefactuur en hun activiteit onderbreken. Er zal ook een moratorium gelden op faillissementen voor ondernemingen die getroffen worden door de energiecrisis, net zoals in de coronacrisis.

Op fiscaal vlak springt de verlaging van de accijnzen voor de eerste schijf van het verbruik van gas en elektriciteit naar het Europeees minimum in het oog. Het gaat om de maanden november en december. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) rekende voor dat het voor een bakker om een voordeel gaat van 325 euro en voor een superette om bijna 1.000 euro. Voor regionale steunmaatregelen zal een fiscale vrijstelling gelden.

Agrovoedingssector

Indien er deze winter een risico op onderbreking zou zijn, zal de agrovoedingssector als kritische sector bij voorrang energie krijgen, merkte minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) nog op. Samen met Energieminister Van der Straeten zal hij overigens werk maken van een gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en kmo’s.

Premier De Croo benadrukte nog dat de energie die je niet gebruikt, de goedkoopste energie is. Hij gelooft dat de energieleveranciers een belangrijke rol kunnen spelen om de juiste gewoontes te kweken. Hij zal ze volgende week uitnodigen om te bekijken hoe zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om minder energie te verbruiken.