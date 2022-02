Het kernkabinet van de federale regering is het maandagnacht eens geraakt over een arbeidsdeal. Dat melden verschillende vicepremiers en minister op twitter en wordt in regeringskringen bevestigd. Het grootste discussiepunt was het statuut van platformwerknemers. Details ontbreken echter nog.

Het akkoord bevat een pak maatregelen die er mee voor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt.

Op tafel lag een rist voorstellen rond avondwerk in de e-commerce, de vierdagenweek, de deconnectie en opleiding. Het is vooral het dossier rond de bescherming van personeel in de platformeconomie waarop het vorige week blokkeerde en dat ook in de loop van de avond een moeilijke klip bleek om te ronden.

Centraal staat de vraag naar duidelijkere normen voor de arbeidswetgeving waarop rechters kunnen steunen wanneer koeriers van platformen zoals UberEats, Deliveroo en TakeAway hun statuut ter discussie stellen. De vraag is of zij zelfstandigen of werknemers (met de bijbehorende bescherming) zijn. Het echte knelpunt is hoe streng deze normen zullen zijn. Vooral de liberalen wilden voldoende flexibiliteit toestaan. Iedereen zou volgens De Standaard akkoord zijn dat al wie actief is in de platform­economie een betere bescherming bij een arbeidsongeval moet krijgen.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is vice-premier en federaal minister van Justitie en Noordzee.

🔥 Tevreden met deze #arbeidsdeal.



🚀 Boost voor de economie.



Met zaken waar wij al lang voor strijden.



✅ meer vrijheid voor werknemers

✅ meer flexibiliteit voor werkgevers

✅ ontslag wordt springplank naar nieuwe job



🤳🏻 En e-commerce? Here to stay. And grow. 😉 — Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) February 15, 2022

Pierre-Yves Demargne (PS) is vice-premier en federaal minister van Economie en Werk. In zijn tweet legt hij nadruk op het recht op opleiding, de bescherming van platformwerknemers, de balans van werk en privéleven en de maatregelen om werkgelegenheid te stimuleren. Hij noemt echter geen verdere details.

La réforme du marché du travail validé en kern : des avancées concrètes pour tous les travailleurs !



✔️Droit à la formation bétonné

✔️Protection travailleurs plateforme

✔️Conciliation vie prof./privée

✔️Mesures booster d'emploi #reforme #emploi #ambition #begov — Pierre-Yves Dermagne (@PYDermagne) February 15, 2022

Het akkoord bevat een pak maatregelen die er mee voor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt.Op tafel lag een rist voorstellen rond avondwerk in de e-commerce, de vierdagenweek, de deconnectie en opleiding. Het is vooral het dossier rond de bescherming van personeel in de platformeconomie waarop het vorige week blokkeerde en dat ook in de loop van de avond een moeilijke klip bleek om te ronden.Centraal staat de vraag naar duidelijkere normen voor de arbeidswetgeving waarop rechters kunnen steunen wanneer koeriers van platformen zoals UberEats, Deliveroo en TakeAway hun statuut ter discussie stellen. De vraag is of zij zelfstandigen of werknemers (met de bijbehorende bescherming) zijn. Het echte knelpunt is hoe streng deze normen zullen zijn. Vooral de liberalen wilden voldoende flexibiliteit toestaan. Iedereen zou volgens De Standaard akkoord zijn dat al wie actief is in de platform­economie een betere bescherming bij een arbeidsongeval moet krijgen. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is vice-premier en federaal minister van Justitie en Noordzee. Pierre-Yves Demargne (PS) is vice-premier en federaal minister van Economie en Werk. In zijn tweet legt hij nadruk op het recht op opleiding, de bescherming van platformwerknemers, de balans van werk en privéleven en de maatregelen om werkgelegenheid te stimuleren. Hij noemt echter geen verdere details.