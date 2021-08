De Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, die dit jaar op 3 oktober plaatsvindt, wil het aandacht vestigen op een warme thuis voor iedereen. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt tijdens een promotieactie op het Blauwputplein in Leuven.

Bij de actie in Leuven werd een gezellige thuis nagebootst, met een comfortabele zetel, stoelen en enkele plantjes. 'Bedoeling is dat mensen komen vertellen wat een thuis voor hen betekent. Dat is meteen ook het thema van de komende Refugee Walk', zegt Elias Van Dingenen, woordvoerder ad interim van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Zowel mensen met als zonder vluchtverhaal zijn welkom. Zo willen we aan elkaar tonen waarom een warme thuis hebben belangrijk is.'

Het is de zesde keer dat de Refugee Walk georganiseerd wordt. Mensen registreren zich om deel te nemen en zamelen op die manier geld in voor mensen die op de vlucht zijn. De grootste startplaats bevindt zich op het Blauwputplein in Leuven. Er is keuze tussen routes van 10, 20 of 40 kilometer. Per provincie heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen een tocht uitgestippeld, maar mensen mogen ook een zelfgekozen pad wandelen. 'Tot nu toe zijn er al een paar duizend mensen ingeschreven, zegt Van Dingenen. 'We hopen op zo veel mogelijk deelnemers. Het is een kleine droom, maar mochten er tienduizend mensen komen wandelen, zou het super zijn.'

