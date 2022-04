De gemeenteraadsleden voor Open Vld en N-VA van de Vlaams-Brabantse gemeente Boortmeerbeek - die er de meerderheid vormen - hebben zondag hun fiat voor een referendum uitgesproken. De partijen koesteren naar eigen zeggen de hoop dat de gemeenteraad het voorstel maandag steunt. De oppositiepartijen hadden al eerder een volksraadpleging gevraagd.

Dinsdag kondigden burgemeester Karin Derua (Open Vld) en Mechels titelvoerend burgemeester Bart Somers de fusie aan van Boortmeerbeek en Mechelen in 2025. Beide gemeentebesturen beloofden dat Boortmeerbeek zijn eigenheid zou kunnen behouden, onder meer door als district te functioneren, en hielden haar inwoners financiële voordelen voor. Maar de fusieplannen vielen niet bij alle Boortmeerbekenaren in goede aarde, onder andere omdat de Vlaams-Brabantse gemeente bij de provincie Antwerpen zou gaan horen.

Na 'een woelige week' slaan de gemeenteraadsleden voor Open Vld en N-VA mea culpa. 'Het nieuws dat er een mogelijke fusie met Mechelen op til was, is ingeslagen als een bom. Wij hebben hierover onvoldoende gecommuniceerd, waardoor het leek dat alles al in kannen en kruiken was', klinkt het in een gezamenlijke verklaring.

Terug van nul

'Onze inwoners hebben hierop hun stem laten horen, en wij hebben hen gehoord', gaat het verder. 'Daarom stellen wij voor om helemaal terug van nul te beginnen en een grondig onderzoek te doen naar de fusiemogelijkheden met al onze buurgemeenten in deze legislatuur. Daarbij zullen wij onze inwoners in alle transparantie regelmatig op de hoogte houden.'

Vervolgens zullen de Boortmeerbeekenaren zich 'met een referendum kunnen uitspreken over de toekomst van onze gemeente', aldus de verklaring.

