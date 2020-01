Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: sporten.

- Je bent er al maandenlang naar op zoek (eerder passief, want je conditie is erbarmelijk), maar je ziet je toegangskaart voor de fitness echt nergens liggen. Wat je wel ziet, is hoe er elke maand per domiciliëring 42 euro van je rekening gehaald wordt. Een verlies-verliessituatie dus.

- Je Clean Air-app zegt dat de lucht extra vervuild is vandaag. Gaan lopen is dus eigenlijk ongezonder dan niet gaan lopen. Er hangen ook veel pollen in de lucht. Je weet niet of je allergisch bent voor pollen, maar je bent echt niet gek genoeg om dat zo maar even te gaan uitzoeken zonder medische begeleiding. - Je hebt vorige zondag naar Kamp Waes gekeken, en die arme mensen zichzelf zo zien afmatten terwijl je over alles wat ze doen exclameert dat jij het veel beter zou kunnen, daar ben je minstens een week een beetje moe van. - Ooit hoorde je iemand zeggen dat te veel sporten ook niet gezond is. Je weet niet meer wie, wanneer, of in welke context, maar het staat sindsdien getatoeëerd op je (slappe) arm dus vergeten doe je het zeker nooit. - Het regent. Sporten kan natuurlijk ook binnen, maar regendruppels maken je triest omdat ze ooit begonnen als sneeuw en nu niet meer zijn dan een ordinaire bui. En je sport niet graag als je triest bent. - In theorie is zwemmen je favoriete sport. In theorie trek je elke ochtend twintig baantjes. Jij kunt er ook niets aan doen dat in de praktijk zwembaden zo luid en warm zijn. En dat water zo eng is. En zwemmen zo stom. - Je hebt nog niet de juiste app gevonden om je te begeleiden op de weg naar fysieke superioriteit. Voorlopig hang je vast aan een betaalapp die eigenlijk niet meer is dan een notitieboekje waarin je opschrijft wat je eet en doet, en die op basis van die gegevens berekent hoeveel calorieën je opgenomen en verbrand hebt. Al je activiteiten ingeven neemt trouwens sowieso al het grootste deel van je vrije tijd in, dus zelfs als je wilde sporten, had je er de tijd niet voor. Opgestaan om een cappuccino te halen: 9 calorieën verbrand. Sociale ladder beklommen: 14 calorieën verbrand. Activiteiten ingegeven in app: 0,5 calorie verbrand. - Gespierde lichamen zijn niet meer in, heb je opgevangen, en het zou nogal zonde zijn als je vandaag gaat sporten en je lichaam plots niet meer in is. Dat wil je nu toch ook niet riskeren. - Je sportkleren zijn nog vuil van toen je ze gisteren aanhad. Het was namelijk macaroniavond en dan draag je graag kleren van het elastischer type. Kaassausvlekken laten zich niet makkelijk wegschrobben, zoveel is zeker. Dat doet je er trouwens aan denken - kaassausvlek (voor de helft) weggeschrobd: 17 calorieën verbrand.