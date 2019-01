Redder Oosterweel moet Uplace reanimeren

Alexander D'Hooghe onderhandelt al enkele maanden in alle stilte met ruziënde politieke overheden, ondernemers en bewonersgroepen over een compromis rond de ontwikkeling van een groot braakliggend industriegebied van 240 hectare in de Vlaamse noordrand rond Brussel, zo schrijft De Tijd zaterdag. Het project zit geblokkeerd door de juridische veldslag rond winkelcentrum Uplace.

Sinds de sluiting van de Renault-fabriek ruim twintig jaar geleden, hebben de gemeenten in de noordrand van Brussel het sociaal-economisch moeilijk. Op de site rond de vroegere fabriek moeten onder meer een kmo-zone, woningen, winkels en een ziekenhuis komen. Maar door Uplace, dat amper 5 procent van de volledige ontwikkeling uitmaakt, zit het dossier geblokkeerd.

D'Hooghe zegt aan De Tijd dat hij over twee tot drie maanden de conclusies van zijn opdracht wil voorleggen aan de gemeente Machelen. Die nam hem in dienst nadat de Vlaamse regering de bevoegdheid om het gebied een bestemming te geven aan het Machelse bestuur had overgedragen.

D'Hooghe, die afkomstig is van de regio, spiegelt zich aan het megaproject Meadowlands in New York, dat hij met zijn bureau mee uitvoerde. De vraag is of er in de plannen van de architect nog plaats is voor Uplace.