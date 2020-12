De voetbalster en Red Flame stapte, na passages bij Wolfsburg en Manchester, deze zomer over naar Anderlecht.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Toen ik las dat radiopresentator Sam De Bruyn stopte bij QMusic om tijd en rust te zoeken, vond ik dat wel mooi. Heel wat mensen stellen zich nu die vraag: wat maakt mij echt blij? Misschien is er dan toch iets positiefs aan corona. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Tijdens de eerste golf leek het een ver-van-mijn-bedshow. Maar in de tweede golf kende ik toch wat mensen die ziek werden, zoals enkele collega's bij Anderlecht. Welke goede voor- nemens van oudejaarsavond 2019 hebt u ge- realiseerd? Ik volg mijn gevoel: als ik in maart vind dat er iets moet veranderen, dan maak ik daar meteen werk van. Waarom wachten tot nieuwjaar? Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Mijn lief en ik zijn beginnen te puzzelen. Ik had een puzzel van duizend stukjes besteld, op basis van een foto van ons tweeën. Dat heb ik me intussen al beklaagd: hij is nog altijd niet af. Verder ben ik uren zoet geweest met mijn oude hobby's, Netflix en Playstation. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Het boek Yes you Ken! van Ken Delissen, een sportleerkracht die verlamd raakte en die veel mensen kennen van het tv-programma Taboe, vond ik inspirerend. Op Eén heb ik genoten van de serie GR5, en op Netflix van The Social Dilemma. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Gavermolen, een tearoom met terras in De Gavers. Onze buren baten die uit en we zijn trouwe bezoekers. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Toen ik nog bij internationale clubs speelde, mocht ik niet skiën. Ik had me altijd voorgenomen om dat opnieuw te doen, zodra ik weer bij een Belgische club zou spelen. Hopelijk volgend jaar. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Mijn mama, die als verpleegkundige in het ziekenhuis van Waregem werkt. Chapeau! Hoe en met wie viert u kerstavond? Met mijn lief. De kerstboom staat al klaar. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Tegenwoordig heeft iedereen z'n mening klaar, zeker op sociale media. Terwijl het zo makkelijk is om kritiek te geven als je niet in iemands schoenen staat. Welk sociaal medium gooit u eruit? Ik zou er eerder één bijnemen. TikTok, bijvoorbeeld. Hoewel: dat zal vast te veel tijd in beslag nemen. Dan werk ik beter aan die puzzel. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? We hebben het geluk dat we kunnen meesurfen op het abonnement van een familielid. Ik hoop dus dat die persoon het verlengt. Wie zult u deze kerst het meest missen? Mijn familie. Wilt u snel gevaccineerd worden? Ik ben benieuwd in welke categorie topsporters zullen vallen. Zodra we aan de beurt zijn, zal onze mening er weinig toe doen. Moet cultuur meer steun krijgen? Absoluut. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Er zijn in ieder geval drastische maatregelen nodig. Al zou ik zelf ook meer kunnen doen, dat geef ik toe. Wie wenst u snel verzoening toe? Onlangs hoorde ik in De Slimste Mens Ter Wereld dat mensen op hun sterfbed vaak spijt hebben van ruzies die ze nooit hebben uitgepraat. Een goede wake-upcall: ik heb er een screenshot van genomen. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik vrees dat er meer wantrouwen zal zijn. Maar ik hoop dat alles weer normaal wordt, en dat we straks weer kunnen dansen op Tomorrowland, met mensen van overal ter wereld. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Dat ze keuzes maken waarvan ze gelukkiger worden.