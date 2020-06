Recupel zamelde vorig jaar bijna 10 procent meer koelkasten en diepvriezers in dan in 2018. Toch is er nog werk aan de winkel, omdat naar schatting zowat 190.000 toestellen vermist blijven.

Recupel, de vzw die de inzameling en recyclage van afgedankte elektrische apparaten organiseert, benadrukt dat het voor het milieu cruciaal is dat elke koelkast correct verwerkt wordt: zonder een correcte recyclage tasten de schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen de ozonlaag aan. De CO2-uitstoot van een foutief verwerkt apparaat is even groot als die van een autorit van 7500 kilometer.

De cijfers die Recupel kreeg, tonen wel een positieve tendens.

In 2018 waren naar schatting 226.000 toestellen vermist, in 2019 zijn dat er 190.000. Het gaat hier om koelvries-apparaten die niet bij een erkende verwerker terecht zijn gekomen en geen tweede leven kregen.

Campagne

'De resultaten zitten in de lift, en dat stemt ons tevreden', zegt Recupelwoordvoerster Saar Bentein. 'Enkel erkende verwerkers beschikken over de nodige vergunningen en installaties om de schadelijke vloeistoffen en gassen manueel te verwijderen. Indien koelkasten niet bij hen terechtkomen, dan kunnen ze foutief verwerkt worden. Aan de hand van hun recyclagetechieken wordt ook 98 procent van de materialen in een koelkast opnieuw gebruikt.'

Er zijn verschillende opties om deze apparaten bij de juiste verwerker terecht te laten komen: de Kringwinkel als het toestel nog werkt, het recyclagepark of de distributiesector. Via die laatste weg werden in 2018 goed 136.000 toestellen ingezameld. Dat aantal steeg vorig jaar met bijna 10 procent, tot net geen 150.000.

Omdat er nog altijd tienduizenden koelkasten en diepvriezers vermist raken, komt Recupel dit najaar met een nieuwe campagne.

