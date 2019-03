Recordaantal protesten in Brussel

Het afgelopen jaar vonden in de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene 995 protestacties plaats. Dat cijfer is sinds 2010 verdubbeld. Toen waren er in dezelfde Brusselse regio's 560 manifestaties. 'Zonder het duidelijk te zien, is Brussel getransformeerd naar een kosmopolitische stad, ze is zonder het te beseffen een plaats van expressie geworden', verklaart burgemeester Philippe Close (PS). 'Iedereen komt hier betogen omdat de Europese instituten, de internationale media,... hier zijn.'

De burgemeester bevestigt dat '80 procent van de betogingen geen enkele link heeft met België'. Vaak gaat het om protesten om de situatie in bijvoorbeeld Congo, Venezuela of Turkije aan te kaarten. 'Ze worden onderzocht door onze algemene inlichtingendienst' vooraleer een advies te vragen aan de burgemeester, verklaart Daniel Van Calck, die verantwoordelijk is voor de betogingen in de politiezone.

Het gebeurt maar zelden dat er manifestaties worden verboden, hooguit drie of vier per jaar.