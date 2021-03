Er zijn vorig jaar 31.283 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de kilometerheffing op de Vlaamse wegen. Dat is een nieuw record. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) op een vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Vrachtwagens op Belgische wegen moeten sinds 2016 kilometerheffing betalen. In 2020 werd in Vlaanderen dus een recordaantal boetes uitgeschreven voor vrachtwagens die niet aan die wetgeving voldoen. Die boetes vertegenwoordigden vorig jaar een totaalbedrag van ruim 12 miljoen euro.

'Niets zegt evenwel dat we dit bedrag ook effectief zullen ontvangen', zegt Van Rompuy. 'De voorgaande jaren tonen immers lage inningspercentages. Het feit dat in 2020 drie op de vier boetes naar buitenlandse vrachtwagens ging, stemt me niet hoopvol'. Van Rompuy wijst erop dat het inningspercentage voor Belgische vrachtwagens in 2019 75,2 procent bedroeg, maar dat dit bij buitenlandse vrachtwagens maar 64,9 procent was.

Het is te vroeg om al conclusies te trekken over de inningspercentages van 2020, stelt hij. 'De Vlaamse Belastingdienst dient samen met Viapass stelselmatig verder in te zetten op het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde handhaving. Mobiele teams moeten sneller kunnen ingrijpen als buitenlandse vrachtwagens met openstaande boetes ons grondgebied opnieuw binnenrijden. Desnoods door de betrokken vrachtwagen te takelen. Iets wat in 2020 bij amper 21 vrachtwagens gebeurde', besluit Van Rompuy.

