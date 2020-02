Na maandenlang getouwtrek hebben de Duitse regeringspartijen CDU/CSU en SPD het licht op groen gezet voor het basispensioen. De ministerraad gaf woensdag haar zegen aan het wetsontwerp van minister van Werkgelegenheid Hubertus Heil (SPD).

Sinds het brexit-referendum in 2016 kozen 140 ondernemingen vanwege het Britse vertrek uit de Europese Unie voor Nederland. Die ondernemingen verwachten in de eerste drie jaar meer dan 4.200 banen te creëren en 375 miljoen euro te investeren. Nederland is vooral populair onder bedrijven in de zakelijke dienstverlening als Fintech, IT en de mediabranche. Ook gezondheidsbedrijven zien Nederland als goed vestigingsland, onder meer vanwege de komst van het Europees Medicijnagentschap (EMA), dat vanuit Londen naar Amsterdam verhuisde.

Onder 'brexit-bedrijven' vallen Britse ondernemingen die verhuizen of uitbreiden naar Nederland om toegang te houden tot de markt en internationale bedrijven die het Europese hoofdkwartier of een specifieke afdeling uit het Verenigd Koninkrijk verhuizen. Het gaat ook om bedrijven die eerst overwogen om (deels) te verhuizen of uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk, maar wegens de brexit uitwijken. Alle 397 bedrijven tezamen die vorig jaar voor Nederland kozen, verwachten in de eerste drie jaar ruim 14.000 directe banen te creëren en 4,3 miljard euro te investeren, aldus de NFIA.

