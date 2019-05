De Pride Parade die zaterdag door Brussel trekt, kan niet bij iedereen op evenveel enthousiasme rekenen. Een actiegroep die zich Reclaim the Pride noemt, zal zaterdagnamiddag wel deelnemen aan de optocht maar dan vooral op te protesteren tegen wat ze de 'pinkwashing' van het evenement noemt. 'De Belgian Pride is een circus geworden, wij willen terug naar een strijdbare Pride', klinkt het bij de actievoerders.

Reclaim the Pride zal deel uitmaken van de VNR-optocht binnen de Pride, die verschillende collectieven verenigt zoals Queers support Migrants en Collectif de lutte Trans. Ze zullen een begrafenisstoet vormen, ter ere van de LGBTQIA+ en de sekswerkers die de laatste 50 jaar vermoord zijn.

'We protesteren tegen de politieke recuperatie van de Pride, tegen het gebrek aan politieke actie en de onzekerheid waarin LGBTQIA+ en sekswerkers nog steeds leven', zeggen de actievoerders, die zich enkel identificeren met schuilnamen.

'De Belgian Pride is een politiek, commercieel en toeristisch circus geworden. Politici komen er een plaats innemen die de hunne niet is, op zoek naar stemmen, en monopoliseren een feest dat oorspronkelijk deel was van de strijd, het verzet en de revolutie van de LGBTQIA+. Die pinkwashing doet het doel van de parade vervagen en reduceert haar tot een carnaval.'

De actievoerders willen opnieuw een 'strijd-pride', niet langer een 'luxe-pride, klinkt het: 'We willen dat de politieke partijen onze stem het hele jaar door vertolken in de parlementen en commissies, in plaats van haar voor mediatieke en electorale doeleinden te misbruiken. Er zijn al te veel kinderen verminkt uit angst voor een niet-gedefinieerd gender, teveel sekswerkers worden door de wet vergeten. We eisen van de politieke partijen onmiddellijke, sterke actie rond de rechten van LGBTQIA+ en sekswerkers, en dat ze vanaf volgend jaar wegblijven van de Pride.'