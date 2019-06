In Franstalig België wordt tien dagen na de ontbinding van de Parti Populaire en het terugtrekken van haar kopman Mischaël Modrikamen een nieuwe poging ondernomen om na het zomerreces een nieuwe partij op te richten, rechts van MR.

De verschillende kleine rechtse partijtjes haalden op 26 mei zo'n 150.000 stemmen in Wallonië en Brussel, maar wisten op geen niveau een zetel in de wacht te slepen.

Oud-Kamerlid voor de PP, Aldo Carcaci, die niet herverkozen raakte, doet een oproep aan de leiders van La Droite en Valeurs Libérales Citoyennes (VLC) om de leegte die de PP achterlaat op te vullen.

De leider van La Droite, Aldo-Michel Mungo, die in onmin leefde met Modrikamen, beantwoordde de oproep meteen positief.

Het is de bedoeling dat in september een stichtingscongres van de nieuwe partij volgt. Daar moet een naam, de leiding en vier of vijf krachtlijnen gekozen worden. De ambitie is om bij de volgende verkiezingen verkozenen te halen.

Op 26 mei was PP goed voor 75.000 stemmen, La droite 15.000 en Collectif Citoyen 20.000. Daarbij kunnen ook de 18.000 stemmen die Vlaams Belang in Wallonië kreeg.

Sommigen willen ook praten met de extreemrechtse Nation en Agir, samen goed voor 18.000 stemmen. Maar dat zal op een njet stuiten van de Libéraux Démocrates, de nieuwe naam van Listes Destexhe (42.000 stemmen). 'We zijn niet geïnteresseerd in een vereniging van de rechtse krachten, want dat komt in realiteit neer op extreemrechts, en dat zijn we niet', stelde de voorzitter van Libéraux Démocrates, Claude Moniquet, die eerder een Belgische zusterpartij van de Franse Les Républicains (LR) voor ogen heeft.

Hij opende wel de deur voor ex-PP-leden die op individuele basis naar zijn partij willen overstappen.