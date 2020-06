Het aantal door de rechter opgelegde alcoholsloten is sinds de verstrenging van de wetgeving op 1 juli 2018 spectaculair gestegen.

Terwijl het aantal in de periode 2015-2018 schommelde tussen 9 en 23 werd deze maatregel in 2019 167 keer opgelegd en in de eerste twee maanden van 2020 88 keer. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Caroline Taquin (MR).

De rechters zijn voor feiten na 1 juli 2018 verplicht om de installatie van een alcoholslot op te leggen voor de zwaarste overtredingen. De maatregel dient te worden opgelegd aan chauffeurs die betrapt werden met een alcoholintoxicatie van 1,8 promille bloed of meer. De rechtbank kan hiervan slechts afwijken mits expliciete motivering. Voor recidivisten die binnen de drie jaar opnieuw wordt veroordeeld ligt de grens op 1,2 promille. In dit geval bestaat er geen mogelijkheid om hiervan af te wijken. De rechtbank kan het alcoholslot opleggen voor een periode van 1 tot 3 jaar ofwel levenslang.

Van de 167 opgelegde alcoholsloten in 2019 situeerden er zich 139 in Vlaanderen, 27 in Wallonië en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook in de eerste twee maanden van 2020 situeerde het merendeel van de maatregelen zich in Vlaanderen (73), gevolgd door Wallonië (10) en Brussel (5). Wat de gerechtelijke arrondissementen betreft valt het grote aantal maatregelen op in Antwerpen (96 in 2019 en 41 in de eerste twee maanden van 2020), op grote afstand gevolgd door West-Vlaanderen (respectievelijk 20 en 8), Vlaams-Brabant (14 en 17) en Luik (15 en 9).

