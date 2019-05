Als er vanaf vrijdagochtend nog vluchten van Brussels Airlines vertraging oplopen of geannuleerd moeten worden door storingen bij skeyes, dan moet de luchtverkeersleider dwangsommen betalen. Dat heeft een rechter in Brussel beslist , zo meldt Brussels Airlines.

De luchtvaartmaatschappij spreekt van 10.000 euro per geannuleerde Europese vlucht en 20.000 per geschrapte langeafstandsvlucht. Ook bij vertragingen van minstens een uur of afgeleide vluchten zijn er dwangsommen bepaald. De dreiging geldt vanaf vrijdagochtend om 4.55 uur, zegt een woordvoerster van Brussels Airlines. Ze geldt tot 26 mei om middernacht.

De luchtvaartmaatschappij leed naar eigen zeggen al voor minstens 4 miljoen euro schade door de acties van de voorbije maanden.

Donderdagochtend was het luchtruim gesloten door een werkonderbreking bij de luchtverkeersleiders.

Weyts: 'Rotzooi'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de actie van de christelijke vakbond ACV-Transcom. 'Kan de afwezige premier Charles Michel nu eindelijk eens ingrijpen in deze rotzooi?', vraagt hij op Twitter. 'Luchtverkeersleiders hebben juiste bekommernissen, verkeerde actiemiddelen.' Voorlopig reageert de premier niet.

'Byebye skeyes'

De Waalse regering heeft Pegasus, een adviesbureau in de luchtvaartsector, de opdracht gegeven te onderzoeken 'hoe skeyes omzeild kan worden'. Dat zegt minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) donderdag. 'Wallonië staat steeds dichter bij het scenario van een "byebye skeyes"', aldus Crucke.

Infomoment

De nieuwe acties kwamen er na geplande infomomenten bij de luchtverkeersleider skeyes over het sociaal akkoord dat vorig week werd bereikt tussen de directie en één vakbond.

Eén van die infomomenten was vandaag gepland, maar volgens het bedrijf werd dat infomoment aangegrepen om actie te voeren en zag het bedrijf zich genoodzaakt de toelichting te annuleren.

Bij de vakbond klonk het dan weer dat het infomoment gepland was op het drukste uur van de dag. 'Daardoor worden werknemers uitgesloten van het recht op informatie', aldus ACV-secretaris Kurt Callaerts.

Daarop werd opgeroepen massaal de vergadering bij te wonen, aldus nog Callaerts. De vakbond pikt het niet dat skeyes spreekt van wilde stakingen.

De sluiting van het door skeyes gecontroleerde luchtruim had gevolgen voor duizenden passagiers. Op de luchthavens van Zaventem en Charleroi waren in totaal zowat honderd vluchten geannuleerd, naast vele vluchten die met vertraging aankwamen of vertrokken.

'Onverantwoord'

De socialistische vakbond bij skeyes, de enige vakbond die het sociaal akkoord voor luchtverkeersleiders vorige week goedkeurde, distantieert zich van de werkonderbreking. De bond hekelt in een persbericht de 'onverantwoorde houding' van de christelijke vakbond ACV-Transcom, de grootste vakbond bij skeyes.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) roept de directie en vakbonden op om 'zo vlug mogelijk samen te gaan zitten om tot een overeenkomst te komen'.

'De passagiers en de bedrijven mogen niet de dupe zijn van dit sociaal conflict', zegt Peeters.

De minister zegt dat de bemiddelaars nog altijd ter beschikking zijn voor verdere bemiddeling, zoals in de voorbije maanden. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) 'betreurt' de nieuwe sociale actie. Ook hij zegt dat het aan directie en vakbonden is om een oplossing te vinden voor het conflict. Bellot zegt wel dat de regels van het sociaal overleg niet gevolgd zijn, omdat er geen stakingsaanzegging is ingediend.