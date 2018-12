Rechter heeft familiale band met een lid van Reuzegom: parket vraagt overplaatsing dossier

Een rechter van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg blijkt immers een familiale band te hebben met een lid van Reuzegom en het parket wil ervoor zorgen dat het gerechtelijk onderzoek 'in alle sereniteit' kan worden gevoerd.

Aangezien de feiten zich in Vorselaar afspeelden, is het onderzoek in handen van de Turnhoutse afdeling van het Antwerpse parket. Sinds de justitiehervorming van 2014 valt de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout onder die van Antwerpen. 'In het onderzoek is aan het licht gekomen dat er een familiale band bestaat tussen een lid van de betrokken studentenclub en een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen', stelt het Antwerpse parket donderdag.

'Het parket Antwerpen heeft gisteren een verzoekschrift neergelegd bij het Hof van Cassatie om het gerechtelijk onderzoek te verplaatsen naar een andere rechtbank. Het is de taak van het openbaar ministerie om ervoor te zorgen dat een onderzoek in alle sereniteit kan worden gevoerd.'

Het parket verduidelijkt dat een zaak van de ene rechtbank naar een andere kan worden verplaatst door middel van een verzoekschrift aan het Hof van Cassatie, op basis van artikel 542 van het wetboek van strafvordering. Na het ontvangen van het verzoekschrift doet het Hof van Cassatie vrijwel meteen een uitspraak over de ontvankelijkheid en als het verzoek ontvankelijk is, wordt het binnen de twee maanden behandeld. In tussentijd loopt het onderzoek wel gewoon voort, 'zodat de continuïteit niet in het gedrang gebracht wordt'.

Tijdens de studentendoop, op woensdag 5 december, werden drie 'schachten' onwel toen ze een reeks opdrachten moesten uitvoeren in een bosrijke omgeving in Vorselaar. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de toestand van één van hen kritiek bleek. De jongeman overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Op de volledige resultaten van de autopsie is het allicht nog enkele weken wachten, maar mogelijk speelden onder meer onderkoeling en een verhoogd zoutgehalte in het bloed door de inname van grote hoeveelheden visolie een rol.

De twee andere slachtoffers kwamen er wel weer bovenop en dienden een klacht in tegen onbekenden, omdat nog zal moeten blijken wie als rechtstreeks betrokken kan worden beschouwd.

Het parket was intussen ook al een onderzoek gestart naar feiten van onterende behandeling, toediening van schadelijke stoffen en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Studentenclub Reuzegom, die al geen onbesproken reputatie had, verloor al snel na het nieuws zijn erkenning door Seniorenkonvent Leuven, de koepelorganisatie van de Vlaamse jongensstudentenclubs verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. De leden beslisten de club intussen te ontbinden, waardoor ze ook niet aanwezig waren op het overleg met rector Luc Sels waar alle studentenclubs van Seniorenkonvent Leuven het doopcharter van de KU Leuven ondertekenden.