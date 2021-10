Dierenrechtenorganisatie GAIA moet haar campagne over Zuid-Amerikaans paardenvlees met onmiddellijke ingang stopzetten, zoniet hangt haar een dwangsom van 1000 euro per dag boven het hoofd.

Dat heeft de Brusselse ondernemingsrechtbank donderdag beslist. GAIA had een affichecampagne en een online campagne op poten gezet waarin ze beweerde dat ingevoerd Zuid-Amerikaans paardenvlees afkomstig is van mishandelde dieren, maar volgens de rechtbank is die in strijd met de eerlijke handels- en marktpraktijken.

In haar campagne viseerde de dierenrechtenorganisatie voornamelijk de verkoop van paardenvlees door warenhuisketen Carrefour. De federatie van vleesbedrijven Febev en twee handelaars in paardenvlees, Equinox en Chevideco, waren meteen naar de ondernemingsrechtbank gestapt met de vraag om via een stakingsbevel een einde te maken aan de campagne. Volgens hen was die in strijd met de eerlijke handels- en marktpraktijken, en bevatte ze 'onware, misleidende en ongefundeerde informatie die een schadelijke aanval inhoudt op hun reputatie'.

Bij verstek

GAIA daagde niet op voor de ondernemingsrechtbank en werd bij verstek veroordeeld. Ze moet haar campagne staken, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag. De dwangsom is wel beperkt tot 250.000 euro en het stakingsbevel geldt enkel tot 31 december. GAIA kan ook nog verzet aantekenen tegen de beschikking.

Het is niet de eerste maal dat de dierenrechtenorganisatie veroordeeld wordt omdat ze een campagne voert rond Zuid-Amerikaans paardenvlees. In een eerdere campagne beweerde ze dat slagerijketen Renmans paardenvlees verkocht dat afkomstig was van mishandelde paarden. Daarvoor werd ze in 2018 veroordeeld door het Brusselse hof van beroep.

