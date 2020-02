'Anno 2020 belastinggeld in een online kookboek van de overheid steken, dat is niet meer te verantwoorden', vindt Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD).

'Te zot voor woorden.' Zo reageert Vlaams parlementslid Maurits Vande Reynde (Open Vld) op het kostenplaatje van het receptenplatform dat de Vlaamse overheid vorige week lanceerde. Het project kostte tot nu toe 550.000 euro.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerde vorige week 'Zeker Gezond'. Dat is een gloednieuw receptenplatform in de vorm van een website en app, met meer dan duizend recepten. Het platform is opgericht voor mensen die graag gezonder willen eten maar daarbij nog ondersteuning missen.

In het Vlaams parlement stelde minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat de app het voordeel heeft "betrouwbaar en objectief" te zijn. Hij zou ook inspelen op een grote behoefte, zo moet blijken uit een eerdere bevraging.

Maar volgens Vande Reyde is het geen opdracht van de Vlaamse overheid om een eigen app met recepten te lanceren. 'We hebben in Vlaanderen kookwebsites en -apps in overvloed", aldus de liberaal. Hij werd in commissie daarin bijgetreden door Groen en N-VA. "550.000 euro is veel belastinggeld en in het beleidsdomein Welzijn zijn de noden groot. Dat geld zou zeer welkom zijn in de jeugdzorg of voor mensen met een beperking', besluit Vande Reyde.

